Godina 2025. na izmaku je, a već se polako sumiraju utisci, ali i prave razne top-liste. Prema veštačkoj inteligenciji, u godini koja se polako bliži kraju bilo je dosta uspešnih izvođača koji su imali posećene koncerte, pesme su im bile slušane na raznim platformama, zarada im je bila sjajna, a zastupljenost u medijima odlična.

Oni koji pripadaju mlađim generacijama bili su dominantni, a muzičke veličine poput Dragane Mirković i Svetlane Cece Ražnatović potvrdile su status megazvezda.

Tea Tairović je u 2025. bila vrlo aktivna. Njena regionalna turneja i dalje traje, a koncerti su ispunjeni do poslednjeg mesta. Na Jutjubu pesme joj brzo beleže milione pregleda, a nalaze se i na brojnim top-listama.

Devita nazivaju striming carem nove generacije. I u 2025. potvrdio je da je trenutno najjači domaći izvođač na digitalnim platformama. Hitovi poput "Astronaut", koji je snimio s Bajagom, "Ego" i "Amsterdam" učvrstili su ga na vrhu top-lista, slušanost njegovih pesama obara rekorde, dok su klubovi bili redovno prepuni. Njegov uticaj na mladu publiku postao je ogroman.

Nući gotovo da nije imao pesmu koja nije završila u trendingu. "Hilton hotel Barsa" bio je samo jedan u nizu singlova koji su dominirali. Njegova publika sve je brojnija, a 2025. godina učinila ga je jednim od najtraženijih trepera Srbije.

Milica Pavlović nastavila je niz uspeha i tokom ove godine. Pesma "ADHD" postala je hit, ako je suditi prema brojkama na muzičkim platformama, a koncerti širom regiona pokazali su da je njen status stabilniji nego ikad. Energični nastupi i besprekorna produkcija izdvajaju je već izvesno vreme.

Saša Matić puni veće dvorane i po nekoliko dana zaredom. Kombinacija starije reputacije i aktuelnih nastupa i stabilne publike čini ga jednim od najuspešnijih i najkonkurentnijih u 2025, smatra veštačka inteligencija.

Nataša Bekvalac doživela je veliki diskografski povratak. Posle devet godina objavila je album, pesme se slušaju, a singl "Gola" postao je veliki hit. Njeni nastupi tokom godine bili su izuzetno posećeni.

Dragana Mirković nalazi se na ovoj listi zbog izuzetno uspešne koncertne godine. Ona je u celoj Evropi održala mnogo nastupa, koji su bili ispunjeni do poslednjeg mesta, a njen prisutnost u medijima bila je izuzetna.

Svetlana Ceca Ražnatović i dalje ima jaku bazu fanova. Dugo nije objavila novi album, ali i pored toga veliki broj koncerata koje je održala u 2025. i zarada koju je ostvarila su je svrstali među najuspešnijima.

Breskvičine pesme beleže milione u slušanosti, a njena letnja turneja bila je izuzetno uspešna i naišla je na pozitivnu reakciju publike. Pored uspeha u digitalnim formatima, i dalje je popularna za nastupe uživo.

Senida je regionalna kraljica urbanog zvuka. Njene pesme i dalje beleže milionske preglede, a koncerti su uvek rasprodati.