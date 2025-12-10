Slušaj vest

Pevačica Elena Kitić nedavno je iznenadila pratioce na društvenim mrežama kada je objavila staru vozačku dozvolu svog oca, pevača Mileta Kitića, iz 1980. godine, koja je izdata u Sjedinjenim Američkim Državama. Pažnju je posebno privukao podatak da na dokumentu stoji ime "Milojko Kitić", što je mnoge zbunilo, jer je folk zvezda tokom cele karijere poznat isključivo kao Mile.

Nakon što je objava izazvala brojne komentare, pevač se oglasio i objasnio da nikada nije menjao lične podatke. Rođen je kao Milojko, ali je nadimak Mile koristio od detinjstva, pa je kasnije postao i njegovo prepoznatljivo umetničko ime. Kako je otkrio, čak ni deo njegove rodbine ne zna kako mu glasi puno ime, jer o tome gotovo nikada nije govorio.

Kitić je naglasio da je ovo prvi put da otvoreno komentariše taj detalj iz svog života, i to posle više od pola veka na sceni.

- Nikada nisam menjao ime, ali od malena me svi zovu Mile. Čak ni moja familija ne zna kako se stvarno zovem. Ovo je prvi put da pričam o tome, nakon 50 godina karijere.

Dobio ime po seoskom švaleru

- Vrlo retko me zovu Milojko, čak i u familiji imam ljude koji ne znaju da se zovem Milojko, nego misle Mile. Milojko mi je ime, to mi je dao moj pokojni otac. U selu je bio jedan koji je bio i kockar i ženskaroš, problematičan, ali je bio glavni u selu - zvao se Milojko! Po njemu sam dobio ime - otkrio je Mile za Telegraf.

- To je malo šumadijsko ime, a ja sam rođen u Bosni. Ne smeta mi. Zove me, na primer, Kemal: 'Pa gde si, Milojko!'. Ima ljudi koji znaju, ali, u principu, svi me zovu Mile - kazao je Kitić, a onda je izvadio ličnu kartu kako bi dokazao da svoje ime nije menjao.