Odnos Svetlane Cece Ražnatović i porodice fudbalera Nemanje Gudelja već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti, posebno nakon što su fanovi primetili da pevačicu na Instagramu ne prate Olivera i Vanja Gudelj. Zanimljivo je i to da ni Ceca ne prati najbliže članove porodice svog zeta.

Iako je poslednjih dana u centru pažnje zbog sukoba sa nekadašnjom prijateljicomMirom Škorić, mnoge je iznenadila činjenica da ona i Olivera više nisu međusobno povezane na društvenim mrežama.

To je posebno čudno jer su pre samo nekoliko meseci Ceca i Olivera zajedno pozirale na Đurđevdanu, na porodičnoj slavi Gudelja, u Sevilji. Tada su mnogi komentarisali kako se majke Anastasije i Nemanje Gudelja lepo slažu i međusobno poštuju.

Upravo zato je otkriće da se više ne prate na Instagramu izazvalo toliko pažnje i podstaklo brojne komentare i pitanja među fanovima.

35 godina ljubavi

Podsetimo, Olivera i Nebojša Gudelj proslavili su ove godine 35 godina braka. Supružnici kojima je porodica osnov života i glavni pokretač,su tada iz Španije gde godinama unazad žive, došli su u rodno Trebinje kako bi sa rodbinom obeležili važan jubilej.

Tim povodom smo tada pozvali čuvenog fudbalera koji nam je ponosno govorio o stubu njihove porodice:

- U srcu našeg doma stoji žena tiha, postojana i duhovna koja se zove Olivera. Njeno majčinstvo nije samo dar života, već i svetinja koju čuva s poštovanjem, kao zavet pred Bogom. Rodila je našu decu na dane svetaca, kao znak nebeskog blagoslova, i svaki njihov dolazak bio je svetkovina, a ne samo rođenje-kaže Nebojša.

