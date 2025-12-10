Slušaj vest

Mnoštvo poznatih pevača došlo je na snimanje Pinkovog novogodišnjeg programa, a među njima i pomednik "Zvezda Granda" Amar Gile.

On se pojavio u besnoj mašini od neverovatnih 300.000 evra.

Naime, njegov automobil marke "Bentli" bio je najskuplji na parkingu, a u pitanju je poseban, kabrio model u zift crnoj boji.

O bivšoj devojci Aleksandri Prijović

Amar je pred kamerama Kurira progovorio o bivšoj partnerki, mladoj zvezdi Aleksandri Prijović, ali je i otkrio po čemu će pamtiti ovu godinu:

Pobednik ZG stigao u Bentliju pa progovorio o bivsoj ljubavi Aleksandri Prijovic: Mogli bi da obnovimo... Izvor: Kurir

- Dobio sam trećeg sina, to je najveće blago. Teško je balansirati porodicu i posao, ali ja sam to uspeo. Bude trenutaka kada ih možda zapostavim jer moj posao zahteva česta putovanja i nastupe, ali kada nađem slobodnog vremena, svaki njima posvetim, tako da bude sve super - rekao je on, a potom je na postavljeno pitanje da li će se ikada dogoditi da on i Aleksandra Prijović ponovo negde otpevaju svoj duet, iznenadio je odgovorom:

- Ja bih više voleo da snimimo novi duet. Što da ne? Možemo i stari da obnovimo, ali eto, želja mi je da napravim jedan koncert u Beogradu, ako se to desi, sigurno ću je pozvati da mi bude gost, pa eto prilike.