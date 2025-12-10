Slušaj vest

Doris Bizetić, ćerka čuvenog Borisa Bizetića, svojevremeno je otkrila kako se suočila sa teškom bolešću.

Muzičarka je tokom devedesetih bila vrlo popularna, a onda je 2011. otkrila dijagnozu multiplaskleroze, zbog čega se povukla.

Agonija počela nakon porođaja

Prvi simptomi počeli su nakon rođenja ćerke Anabele 2010. godine, nakon čega je počela da se oseća vrlo slabo.

„Ponekad mi se tresu ruke, cimne mi se koleno, ali sam to krila… Sada hoću da probudim svest kod ljudi da se i sa multipla sklerozom može živeti i misliti pozitivno“, rekla je Doris Bizetić pre nekoliko godina i dodala:

„Od kako sam se porodila, osećala sam da sam fizički mnogo slabija. Pripisivala sam to porođaju, dok se na leto 2011. godine jednog jutra nisam probudila skoro slepa… Otišla sam odmah kod lekara. Konstatovano je da sam izgubila skoro 80 odsto vida na jednom oku. Tako je počelo“, rekla je Doris.

Lekarima dugo trebalo da pronađu pravi uzrok

Kako mnoge bolesti imaju slične simptome multipla sklerozi, lekari dugo nisu potvrdili ovo.

„Dve godine sam išla na kontrole, preglede. Sumnjalo se na viruse, lajmsku bolest. Ni magnetne rezonance nisu davale dijagnozu. Bilo mi je strašno. Bolesna sam, ali ne znam od čega. Nisam znala šta da mislim. I kada su mi konačno 2013. godine iz kičme izvadili tečnost koja je sa sigurnošću pokazala da je reč o multipla sklerozi, samo na sekund sam osetila olakšanje. Dobro je, znam šta mi je“, priča ona.

Doris se uspešno bori sa ovom dijagnozom, te još uvek nema probleme sa hodom i trudi se da vodi normalan život.

„Najponosnija sam na to što još hodam. Ljudi sa ovom bolešću najčešće završe u invalidskim kolicima. Ja još hodam! Imam jake bolove u kičmi, jaka svetlost mi smeta, ne podnosim buku, osetljiva sam na dodire. Ali ćerki ništa ne uskraćujem. Trudim se da jednog dana kada se bude prisećala detinjstva ne mora da kaže kako je mama stalno bila loše. Želim da kaže kako je imala veselo detinjstvo crtajući i igrajući se sa mamom“, pričala je Doris.

