Nije retkost da se u Beloj kući krše određena pravila, a ovog puta Veliki šef oštro je reagovao. Naime, na adresu Bele kuće je stiglo pismo da su pojedine učesnice kažnjene jer nisu poštovale osnovno pravilo u Eliti 9.

Naime nakon sinoćnjeg haosa na žurki Veliki šef je doneo odluku da se Dušica Đokić kazni tromesečnim honorarom zbog agresivnog ponašanja, a Miljana Kulić mesečnim honorarom zbog uništavanja tuđih stvari.

Miljana Kulić komentarisala superfinaliste Elite 8, urnisala Anđelu Đuričić Foto: Printscreen

Oglasila se bivša učesnica

Poslednja je rijaliti program "Zadruga 9 Elita" napustila Aleksandra Babejić koja je tada imala najmanje glasova. Sinoć se prvi put nakon izbacivanja pojavila u jednoj emisiji i tom prilikom je progovorila o svom učešću i bivšim cimerima iz Bele kuće.

Mnoge je iznenadilo to što je Aleksandra za vođu nije postavila Zoricu Marković, sa kojom je bila najbliža, već Aneli Ahmić.

- Trebalo je da bude, ali rekla mi je da je ne postavim za vođu. Ne plaši se, nego znam da ne voli, to su velike obaveze, podela budžeta, treba svakom reći šta misliš... Nije želela, Dejan kada ju je postavio, znam da mi je kukala, žalila se - objasnila je Aleksandra u emisiji na "Red TV".

- Razmišljala sam dugo, pravo da vam kažem. Osim Luke i Aneli, možda mi je Lepi Mića pao na pamet. Dvoumila sam se da li Luku ili nju. Luka je već bio, u izolaciju je poslao Jovanu i Bebicu, nije mi to interesantno bilo. Onda sam rešila da ću Aneli. Jednom je u sobi rekla da, kada bi bila vođa, da bi rekla svoje pravo mišljenje i to je i bilo. Dobro je podelila budžet, Neriu je dala pet hiljada. Ispravno je postupila, ipak je on njegova krv. Rekla mu je šta je imala, to je neka idealna prilika bila - rekla je Aleksandra.

