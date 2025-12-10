Slušaj vest

Pevačica Sanja Vučić ne strahuje od javnih ratova sa bliskim prijateljima jer kaže da ih bira pažljivo i da se ne druži previše sa estradom.

Poslednjih dana estradu potresaju sukobi kolega nekad bliskih prijatelja, ali Sanja nema bojazan da će joj se to desiti.

- Ja ne ulazim u prijateljstva olako i ne družim se previše sa estrdom. Oprezno biram, i sumnjam da će nešto tako da mi se dogodi - rekla je Sanja.

Sanja Vučić o udaji i prijateljstvu na estradi Izvor: Kurir

Pevačica se osvrnula na godinu na izmaku i poručila da je za nju lično bila veoma uspešna.

- Ova godina mi je bila puna otkrvonja, nekih lepih stvari pre svega i započeti su i neki novi projekti, a sve će se to obelodaniti u 2026. godini - poručila je Vučićeva.

Priznaje da ne planira da naredne godine stane na ludi kamen, ali se raduje svadbi bivše koleginice iz grupe "Hjurikejn".

- Prvo da udamo Kseniju, pa ja na jesen. Prvo da preživim njenu svadbu. Nismo se ništa dogovarale, ali se podrazumeva da ću se latiti mikrofona. Svoju ne planiram za sad, ali nikad ne reci nikad - rekla je Sanja, koja ove godine pomno prati takmičenje PZE jer u njemu učestvuje puno njenih saradnika i prijatelja.