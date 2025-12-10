Slušaj vest

Kao što je i poznato TV Pink godinama unazad snima novogodšnji program i pravo narodno veselje, a to se dešava i ovde godine.

Među prvima je na snimanje stigla pevačica Vera Matović. Ona se u ŠImanovce dovezla novom besnom mašinom, a u pitanju je džip marke Mercedes.

Pevačica je potom zapretila tužbom, svim novinarima, zbog navođenja njenih godina u tekstovima.

Tvrdi da nema 79 godina

Vera Matović tvrdi da nije tačno da ona ima 79 godina, iako u svakoj njenoj biografiji, koja je dostupna na internetu, piše da je rođena 3. juna 1946. godine u Čačku.

Pevačica narodne muzike je naglasila da je umorna od pogrešnih informacija i naslova koji se pojavljuju u štampi.

- Bolje da ste stavili 100 godina, i onda bi se svi začudili i rekli "Bravo", ali nemam te godine... Rekla sam da ću tužiti svakoga ko to bude pisao. Sad opraštam svima, sledeći put ko bude pisao o mojim godinama, ide na sud. Nemojte to da pišete, zato što, kunem vam se u najmilije, to nisu moje godine - rekla je Vera.

Foto: Petar Aleksić

Na pitanje o stvarnom broju godina, pevačica je odgovorila:

- Ja vas ne pitam za godine, ni koliko imate para u džepu. Sve je to isto, boli to svakog, šta vas interesuje...

