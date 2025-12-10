Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać porodila se danas i na svet donela ćerkicu.

Njen deset godina mlađi muž Stevan Sekulić na Instagramu je podelio fotografiju sa naslednicom i time obavestio javnnost da je postao tata.

Stevan Sekulić se oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

Aleksandra Bursać se porodila, muž Stevan Sekulić objavio sliku sa bebom
Aleksandra Bursać se porodila, muž Stevan Sekulić objavio sliku sa bebom Foto: Printscreen Instagram

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

Značenje imena Kasija

Kasija je ime grčkog porekla. Kasija znači da je to ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...

Kurir.rs

