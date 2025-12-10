Slušaj vest

Muzička zvezda Edita Aradinović proteklog vikenda nastupala je na otvaranju zimske sezone na najpopularnijoj srpskoj planini – Kopaoniku. Među publikom našao se i pevač Sloba Radanović, koji je pre svog nastupa u jednom tamošnjem hotelu došao da isprati Editin performans. Društvo mu je pravila supruga Jelena Radanović, koja, kako saznajemo, obožava Editinu muziku.

S obzirom na to da je Aradinovićeva jedan od najcenjenijih ženskih vokala na domaćoj sceni, nije iznenađenje što su Sloba i Jelena svratili do popularnog kluba na Kopu gde je te večeri nastupala, kako bi je poslušali uživo. Pozvali smo Slobu, koji nam je otkrio jedan zanimljiv detalj.

— Edita je napravila odličnu atmosferu, a svi znamo kako dobro peva, tako da moram da priznam da me je “naterala” da popijem jednu čašicu rakije. Ja inače ne konzumiram alkohol, ali ponela me je atmosfera, pa sam nazdravio sa društvom — rekao nam je popularni pevač, koji je ubrzo morao da napusti klub i zaputi se u obližnji hotel, gde ga je čekao sopstveni nastup.

Editu smo takođe pozvali za komentar

— Uvek mi je drago kada vidim svoje kolege na nastupu. Volim kada se ljudi međusobno podržavaju. Sloba je zaista divan momak — rekla nam je prelepa pevačica i dodala:

— Savršeno je bilo na Kopu, oduševljena sam publikom i energijom koja je vladala tokom čitavog nastupa i verujem da ćemo uskoro ponoviti.

