Ćerka čuvenog Filipa Ceptera, Ema Cepter, pokazala je na društvenim mrežama svog novog dečka. Ona mu ne krije identitet, pa je podelila kako izgleda, a evidentno je da su zaljubljeni do ušiju.

Ema je juče proslavila 25. rođendan, pa se oglasila tim povodom na Instagramu.

- Hvala vam za sve rođendanske želje, da napomenem da je važno slaviti i druge dane, čak i kad nema posebnog razloga. Slavite male pobede, prelep dan, ili nekad samo to što ste se probudili - napisala je Ema u opisu jedne objave.

Uz ovo se prisetila mnogih momenata u prethodnih 365 dana, pa je u kratkom klipu podelila i niz momenata sa momkom.

Snimala ih je dok se ljube, pa podelila njihove golišave momente sa letovanja, kao i mnoge druge zajedničke trenutke.

Usvojena ćerka se obratila ocu

Ema Cepter uživa u luksuzu Foto: Printscreen/Instagram

Ema se jednom prilikom javno na svom Instagram profilu obratila ocu, i uputila mu emotivne reči, koje govore u prilog njihovom divnom odnosu.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

Ema Cepter Foto: Printscreen/Instagram

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.

Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.

