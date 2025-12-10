PREBOGATA SRPKINJA POKAZALA SVIMA NOVOG DEČKA! Više ga ne krije, isplivali njihovi VRELI KADROVI: Evo kako uživau (FOTO)
Ćerka čuvenog Filipa Ceptera, Ema Cepter, pokazala je na društvenim mrežama svog novog dečka. Ona mu ne krije identitet, pa je podelila kako izgleda, a evidentno je da su zaljubljeni do ušiju.
Ema je juče proslavila 25. rođendan, pa se oglasila tim povodom na Instagramu.
- Hvala vam za sve rođendanske želje, da napomenem da je važno slaviti i druge dane, čak i kad nema posebnog razloga. Slavite male pobede, prelep dan, ili nekad samo to što ste se probudili - napisala je Ema u opisu jedne objave.
Uz ovo se prisetila mnogih momenata u prethodnih 365 dana, pa je u kratkom klipu podelila i niz momenata sa momkom.
Snimala ih je dok se ljube, pa podelila njihove golišave momente sa letovanja, kao i mnoge druge zajedničke trenutke.
Usvojena ćerka se obratila ocu
Ema se jednom prilikom javno na svom Instagram profilu obratila ocu, i uputila mu emotivne reči, koje govore u prilog njihovom divnom odnosu.
- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona.
Ne zna ko su joj biološki roditelji
Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.
- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.
Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.
