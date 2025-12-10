ONA JE PAŽNJA: Dušan Lazić Laza ističe da je Ilda Šaulić inspiracija umetnicima
Poznati šminker Dušan Lazić Laza ima prepoznatljiv kreativni potpis na licima najuticajnijih osoba regionalne scene.
Laza je progovorio i o folk zvezdi Ildi Šaulić, ističući da je ona inspiracija svim umetnicima i avangarda u srcu Beograda.
- Kad je šminkam, svetlo se menja. Nije to trik, nije ni lice, to je energija. Ona ne traži pažnju, ona je pažnja - rekao je šminker.
Šta je još izneo o folk zvezdi, pogledajte u videu ispod:
"Suprug je prihvatio moje prijatelje"
To se, kako kaže, nije promenilo ni dan danas.
- Malo ljudi i danas dolazi u moju kuću. Ja sad imam supruga, a mnogo mi je bilo važno kod njega i uopšte u našem odnosu to što je veoma lepo prihvatio sve moje prijatelje i celo moje okruženje. To je ono što mi je bilo mnogo bitno, naravno i ja sam prihvatila njegove - otkrila je Ilda.
