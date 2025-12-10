Slušaj vest

Aleksandra Bursać (36) porodila se danas i na svet donela ćerkicu. Ona i njen 10 godina mlađi partner Stevan Sekulić, ne kriju sreću zbog dolaska naslednice na svet, a malo ko zna detalje iz njegovog privatnog života.

Pevačica je krila dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.

Spajali ga sa Aleksandrom Subotić

- Sa Aleksandrom sam u odličnim odnosima, bili smo na vezi i viđali se sve vreme pre njenog povratka u Zadrugu. Kad je ušla, bio sam joj podrška, takođe sam adminima pomagao u vođenju njenog instagram profila – rekao je Stevan za portal Nemazabranjenih i dodao:

- Ni nakon „Zadruge“ se ništa nije promenilo, dogovarali smo da se vidimo, ali zbog njenih obaveza, putovanja, a i mojih nastupa, nismo mogli da se uklopimo. Mada, otkriću samo detalj, spremamo novi projekat koji će sigurno razbiti trending.

Bio s pevačicom pre Aleksandre Bursać

Inače, Aleksandra nije prva javna ličnost sa kojoj je Stevan bio. On je svojevremeno bio u ljubavi i sa pevačicom i influenserkom Ružom Rupić.

- Mi se super razumemo, i on sve kapira kada ja radim. Kada zna da snimam, samo mi pošalje poruku da budem jaka i da pokidam i ja sam presrećna. Isto tako se ponašam i ja prema njemu. Kada on radi svirke bez mene nikada ne ljubomorišem i ne pitam sa kim je bio. Kada pevaju, oni zaglave do četiri ujutru, a ja tada spavam, ali stvarno nemam oko čega da brinem - ispričala je Ruža tada u emisiji "DeToxic".

Značenje imena Kasija

Kasija je ime grčkog porekla. Kasija znači da je to ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...

