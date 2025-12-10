Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase javno je uputio izvinjenje pevaču Urošu Živkoviću nakon neprijatne situacije koja se dogodila na jednoj privatnoj proslavi. Naime, Živković mu je prišao i pozdravio ga, a Baka mu je uzvratio pozdrav, ali mu je rekao da ne zna ko je. Pevač je to dočekao sa osmehom, bez ikakve zamerke.

Tek kasnije, Baka je saznao o kome je reč i da je u pitanju popularni pevač Uroš Živković, pa mu je, kako kaže, odmah poslao poruku kako bi se izvinio zbog nesporazuma.

1/4 Vidi galeriju Baka Prase i Uroš Živković Foto: Printscreen Instagram

- Ja bih ovim putem želeo da se izvinim Urošu Živkoviću. Poslao sam mu i poruku, iskulirao me je. Moguće je da se naljutio. Napisao sam mu: "Brate, izvini, ja te nisam prepoznao i stavio tri srca". On je meni poslao poruku 2019. od tad me prati brat, tako da veliki pozdrav za njega. On je brat - pričao je jutjuber i dodao:

- Nisam znao, majke mi, kunem vam se, ne znam dečka, nisam navikao na žive svirke. Smorio sam se. Delić mi posle rekao, ja se smorio. Ispadam baš seljak, kao da sam ja nešto utripovan da sam faca a on niko. Ne poznajem ga, ne izlazim.

Dobio 60.000 evra na kladionici

Baka Prase pohvalio se na Instagramu dobitnim tiketom koji mu je doneo čak 60.000 evra.

Na utakmici između Crvene zvezde i Vojvodine, Bogdan je tipovao trijumf Novosađana po visokoj kvoti 7, što mu je donelo izuzetan dobitak. Uložio je milion dinara, a na kraju je inkasirao sedam miliona dinara, što iznosi približno 60.000 evra.

Nedugo nakon toga objavio je fotografiju sa prijateljima, gde zajedno proslavljaju njegovu sreću na tiketu, uz poruku:

„Leleee, proš'o tiket, 60.000 evra!“

Kurir.rs

