Slušaj vest

Folker Radiša Trajković Đani decenijama je prisutan na domaćoj javnoj sceni, a sada je progovorio o trenutnim dešavanjima na estradi. On se na samom početku osvrnuo na neprijatnost koju su Sloba Radanović i Barbara Bobak doživeli kada su ih iz zadržali na aerodromu u Geteborgu, a potom deportovali.

Đani je rekao da on nema takvih problema jer ima nemačke papire, ali da je doživeo neprijatnost kada je na aerodromu

1/5 Vidi galeriju Đani na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

- Trebalo je da pevam u Švajcarskoj, ja imam nemačke papire i nemam problem da pevam bilo gde. Tražim svakom gazdi da mi uradi radnu vizi da me noj imao probleme poput mojih kolega. Taj gazda treba da ode u opštinu i plati 70 franaka i dobijem radnu vizu, ako to ne uradi ja mogu da dobijem zabranu - rekao je Đani, pa dodao:

- Nikada mi se nije desilo da me zadrže tako, mene uglavnom kada popijem malo više, pa me odvoje sa strane jer teram cirkus.

O svađi sa Lukasom

Đani je progovorio o detaljima sukoba sa kolegom Acom Lukasom.

“Nije platio 70 franaka, neću zabranu”: Đani nam otkrio kroz kakvu dramu je nedavno prošao Izvor: MONDO

- Ne želim da pričam o tome. Znam da nisam kriv, voleo sam ga i cenio kao druga, ali on je tako odlučio... Stariji je od mene, sve mu opraštam. To se desilo zbog novca koji je trebalo da donesem, ali sam ja imao višak svog novca. Niko nije hteo da garantuje za taj novac koji je trebalo da nosim i ja nisam želeo - rekao je folker.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: