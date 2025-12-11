Slušaj vest

Voditeljka Natalija Simović, poznata po emisiji "DNK", videla je sve i svašta tokom provedenog vremena sa učesnicima šou programa.

Način na koji je vodila popularnu emisiju na Pinku svima je ostao u sećanju, pa se pojedine scene iz epizoda i danas prepričavaju.

Ipak, ona je prekinula saradnju sa produkcijom za koju je radila, a koja je snimala emisiju DNK i tom prilikom je odlučila da se posveti potpuno drugom poslu i zaposli se na jednoj klinici.

Natalija Simović Foto: Printscreen

"Ako me publika ne voli, povućiću se"

Ona je nedugo nakon napuštanja voditeljske pozicije bila iskrena u svojim intervjuima.

-  Rekla sam ja još u startu da ću se povući ako me publika ne bude volela. Ušla sam u sve kao zrela osoba, bila sam uvek perfekcionista i jednostavno sam uvek želela da vidim kako nešto teče, pa onda preuzmem neke korake. Nisam nikad htela da "DNK" prestane, nego da krene nešto još pored toga - priča voditeljka.

Natalija tvrdi da su je i nakon toga ljudi zaustavljali na ulici, jer je emisija koju je vodila dugo, obeležila i te kako.

- Ne bežim od toga i jeste istina da me je emisija "DNK" obeležila, i to će tako biti. Mislim da me ljudi i kad me memorišu u telefonima upisuju kao Natalija DNK. Mnogi i citiraju dešavanja iz epizoda, jer svedoci smo toga koliko se taj projekat gledao. Stvarno su bili u pitanju ozbiljni pregledi i sećam se koliki je šer imala emisija kada se na televiziji tada emitovala.

Ne propustiteStars"MUŽ JE MALTRETIRAO, RAZBILA JE STAKLO I POBEGLA" Naša voditeljka pred emisiju pretrnula od straha: Suočila se sa mučnom scenom, sa knedlom u grlu ispričala sve
20230701divan-shows01e151deo.00-25-13-12.still003.jpg
StarsNATALIJA SAD VODI DNK, A NIKO NE VERUJE KOJI FAKULTET JE ZAVRŠILA: Na kraju dana bih oprala nečiji PRLJAV VEŠ! Iznela sve o POSLU
simovicnatalija-200192138-987894978621008-1621613274166125568-n-1.jpg
StarsŠAMARČINA U PROGRAMU UŽIVO! Učesnica dobila udarac u facu: Čuo se vrisak, a voditeljka ostala u šoku
1564204_untitled_ff.jpg
StarsŠOK ISPOVEST VODITELJKE DNK: Deda Moša je ščepao na kvarno pred kamerama i svu ispipao, pričali su joj da ima oči... A ovo ju je do kraja dokusurilo
natalijaaa.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Kolege zapevale sa Jelenom Karleušom Izvor: MONDO