Voditeljka Natalija Simović, poznata po emisiji "DNK", videla je sve i svašta tokom provedenog vremena sa učesnicima šou programa.

Način na koji je vodila popularnu emisiju na Pinku svima je ostao u sećanju, pa se pojedine scene iz epizoda i danas prepričavaju.

Ipak, ona je prekinula saradnju sa produkcijom za koju je radila, a koja je snimala emisiju DNK i tom prilikom je odlučila da se posveti potpuno drugom poslu i zaposli se na jednoj klinici.

"Ako me publika ne voli, povućiću se"

Ona je nedugo nakon napuštanja voditeljske pozicije bila iskrena u svojim intervjuima.

- Rekla sam ja još u startu da ću se povući ako me publika ne bude volela. Ušla sam u sve kao zrela osoba, bila sam uvek perfekcionista i jednostavno sam uvek želela da vidim kako nešto teče, pa onda preuzmem neke korake. Nisam nikad htela da "DNK" prestane, nego da krene nešto još pored toga - priča voditeljka.

Natalija tvrdi da su je i nakon toga ljudi zaustavljali na ulici, jer je emisija koju je vodila dugo, obeležila i te kako.

- Ne bežim od toga i jeste istina da me je emisija "DNK" obeležila, i to će tako biti. Mislim da me ljudi i kad me memorišu u telefonima upisuju kao Natalija DNK. Mnogi i citiraju dešavanja iz epizoda, jer svedoci smo toga koliko se taj projekat gledao. Stvarno su bili u pitanju ozbiljni pregledi i sećam se koliki je šer imala emisija kada se na televiziji tada emitovala.

