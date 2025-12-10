Slušaj vest

Legendarni pevač narodne muzike, Halid Bešlić preminuo je u oktobru ove godine, a iza sebe je ostavio neutešnu porodicu i suprugu Sejdu koja mu je bila najveća podrška. Pevač Osman Hadžić otkrio je gde se Sejda sada nalazi i u kakvom je zdravstvenom stanju.

Osman je otkrio da li se čuje sa Halidovom sinom, Dinom.

- Čujem se sa Dinom redovno. Sejda je u Nemačkoj kod Dina, okej je. Mislim da je dobro, čim je mogla da ode u Nemačku kod njih u posetu, znači da je dobro - rekao je Osman Hadžić.

Osman Hadžić intervju Izvor: Kurir

Voleli se pola veka

Ljubavna priča Halida Bešlića i supruge Sejde, trajala je gotovo pola veka. Bračni par je živeo u skladnom braku decenijama, a koliko je Halid voleo i cenio svoju suprugu pokazuje i to da je u poslednjim danima svog života njoj posvetio pesmu koja je izašla dok je vodio bitku sa opakom bolešću.

Jednom prilikom u IN magazinu, legendarni pevač je otkrio kako je izgledalo njihovo venčanje.

Tada zaljubljeni par, odlučio je da se venča u jednoj trošnoj zgradi mesne zajednice u selu Knežina, jer otac Halidu nije dao da se venča u Sarajevu.

Halid Bešlić

"Ispoštovao sam oca. Bio je glavni dok je živ bio, kod nas je to tako, dok je stari živ njegova je zadnja", ispričao je pa podelio i jednu anegdotu

"U kancelariji mesne zajednice su dva venčanja godišnje. Leto je bilo, prozor je bio otvoren i odjednom ptice dve-tri dolet. Taman da potpišemo, one se zaletale, uletele u te prostorije, to je takav smeh bio, da je to bilo ludilo", prisetio se Halid tada.

Bili sprečeni da prosire porodicu

Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri

Par je u braku dobio sina Dina. Iako su imali veliku želju da prošire porodicu, zbog bolesti to više nisu mogli.

"Operacija tumora je Sejdi uskratila mogućnost da rodi još dece. Bili smo užasno tužni zbog toga", rekao je Halid jednom prilikom.

Godine 2014. postali su deda i baka blizanaca, Lamije i Belmin-Kana i to je trenutak koji je Halid opisivao kao jednu od najvećih životnih radosti.

