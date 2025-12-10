Slušaj vest

Legenda narodne muzike, Miroslav Ilić, večeras u Beogradu priprema pravi muzički spektakl kakav se dugo pamti, a na događaj se već sjatilo pola estrade. Publika s nestrpljenjem iščekuje izlazak slavuja iz Mrčajevaca, dok se atmosfera pred početak koncerta ubrzano zahuktava.

Evo ko je sve tu

Legenda narodne muzike, Miroslav Ilić, večeras u Beogradu priprema pravi muzički spektakl Foto: Privatna arhiva, Kurir

Među prvima koji su stigli bila je njegova lepša polovina, Gordana Ilić, žena koja mu je najveća podrška već gotovo pola veka. Svi pogledi bili su uprti u nju, te su mnogi gledali s iskrenim divljenjem, jer se godine na njoj, ne mogu provaliti.

Spektakl nisu propustile ni velike javne ličnosti. Na događaj je prva stigla Gordana Šaulić, a osim nje tu je bio i makedonski šoumen Boki 13, koji je odmah privukao pažnju neobičnim stajlingom, kao i neponovljiva Lepa Lukić. 

Komšije iz Mrčajevaca o Miroslavu i Goci

Podsetimo, Gordana Ilić, supruga Miroslava Ilića, velika je podrška pevaču već pola veka. Njih dvoje zajedno imaju dvoje dece - sina Marka i ćerku Mariju.

"Goca je jedna divna i prizemna žena. Uvek se javi, kulturna je, mi je znamo iz mlađih dana, bili su omiljeni u ovom mestu - rekao je jednom prilikom njihov komšija iz Mrčajevaca.

Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

"Ma Miroslav je car, nema šta tu da se priča i Goca isto, oni se šetaju skroz normalni varošicom, jave se uvek, slava i novac ih nikada nisu promenili - nadovezao se drugi meštanin, a evo kako ona izgleda

