Legenda narodne muzike, Miroslav Ilić, večeras u Beogradu priprema pravi muzički spektakl kakav se dugo pamti, a na događaj se već sjatilo pola estrade. Publika s nestrpljenjem iščekuje izlazak slavuja iz Mrčajevaca, dok se atmosfera pred početak koncerta ubrzano zahuktava.

Legenda narodne muzike, Miroslav Ilić, večeras u Beogradu priprema pravi muzički spektakl

Među prvima koji su stigli bila je njegova lepša polovina, Gordana Ilić, žena koja mu je najveća podrška već gotovo pola veka. Svi pogledi bili su uprti u nju, te su mnogi gledali s iskrenim divljenjem, jer se godine na njoj, ne mogu provaliti.

Spektakl nisu propustile ni velike javne ličnosti. Na događaj je prva stigla Gordana Šaulić, a osim nje tu je bio i makedonski šoumen Boki 13, koji je odmah privukao pažnju neobičnim stajlingom, kao i neponovljiva Lepa Lukić.

Komšije iz Mrčajevaca o Miroslavu i Goci

Podsetimo, Gordana Ilić, supruga Miroslava Ilića, velika je podrška pevaču već pola veka. Njih dvoje zajedno imaju dvoje dece - sina Marka i ćerku Mariju.

"Goca je jedna divna i prizemna žena. Uvek se javi, kulturna je, mi je znamo iz mlađih dana, bili su omiljeni u ovom mestu - rekao je jednom prilikom njihov komšija iz Mrčajevaca.

Miroslav Ilić

"Ma Miroslav je car, nema šta tu da se priča i Goca isto, oni se šetaju skroz normalni varošicom, jave se uvek, slava i novac ih nikada nisu promenili - nadovezao se drugi meštanin, a evo kako ona izgleda

