Bokser i sin pevačice Svetlane Cece RažnatovićVeljko Ražnatović, odrastao je pred očima javnosti, pa svaki njegov potez privlači veliku pažnju medija, ali i fanatika.

Na današnji dan, 10. decembra, Veljko obeležava 29. rođendan, ali je ove godine uz proslavu doneo i neočekivanu odluku o kojoj se mnogo govori.

Zna šta su prave vrednosti Foto: Printscreen, Instagram, Antonio Ahel/ATAImages, François Guénet / akg-images / Profimedia

Naime, Veljko je iznenadio pratioce time što je potpuno obrisao svoj Instagram profil, čime se povukao sa društvenih mreža bez ikakvog objašnjenja.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije i pitanja, jer fanovi za sada ne znaju šta je dovelo do njegove odluke.

Pokazao kako izgleda unutrašnjost doma u Titelu

Veljko Ražnatović i Bogdana Ražnatović sa sinovima žive u kući koja ima ogromno dvorište sa visokim zidinama i neobičnom kapijom.

Sada je Veljko pokazao kako izgleda unutrašnjost njigove kuće, dok je pozirao pred ogledalom u hodniku.

Kako se može primetiti u hodniku imaju veliko ogledalo sa zlatnim okvirom, mnoštvo detalja i kristalne lustere, a između prostorija su mermerni stubovi.

