Legenda narodne muzike, Miroslav Ilić, večeras je u Beogradu priredio muzički spektakl kakav se dugo pamti, a na događaj se već slila polovina estrade. Slavuj iz Mrčajevaca započeo je koncert u Sava Centru hitom „Pozdravi je, pozdravi“, a čim se latio mikrofona, publika je doživela pravu euforiju.

Na noge je prvi skočio Boki 13, koji je odmah uhvatio ritam, zaigrao i napravio pravi šou.

Miroslav Ilic poceo koncert u Sava centru hitom “Pozdravi je, pozdravi” Izvor: Kurir

Miroslav se potom obratio cenjenoj publici i otkrio da noćas neće biti gostiju na bini, ali je pažnju publike ipak usmerio na svoje zvanice: pozdravio je Lepu Lukić i makedonskog šoumena, koji su prisustvovali iz publike, a posebno je istakao da mu je zadovoljstvo što je tu i Gordana Šaulića, supruga njegovog dobrog prijatelja Šabana Šaulića.

Boki 13 zaigrao na koncertu Miroslava Ilica Izvor: Kurir

Komšije iz Mrčajevaca o Miroslavu i Goci

Podsetimo, Gordana Ilić, supruga Miroslava Ilića, velika je podrška pevaču već pola veka. Njih dvoje zajedno imaju dvoje dece - sina Marka i ćerku Mariju.

"Goca je jedna divna i prizemna žena. Uvek se javi, kulturna je, mi je znamo iz mlađih dana, bili su omiljeni u ovom mestu - rekao je jednom prilikom njihov komšija iz Mrčajevaca.

"Ma Miroslav je car, nema šta tu da se priča i Goca isto, oni se šetaju skroz normalni varošicom, jave se uvek, slava i novac ih nikada nisu promenili - nadovezao se drugi meštanin.

