U elitnom hotelu u Beogradu održana je još jedna impresivna modna revija koju je priredio renomirani kreator Bata Spasojević.

Ovaj događaj, koji je privukao veliku pažnju javnosti, bio je prilika da se predstavila nova kolekcija, koju je inače posveio svojoj majci, a koja je još jednom potvrdila njegov status jednog od najvažnijih dizajnera na domaćoj, ali i međunarodnoj modnoj sceni.

Zbog emotivne posvete ova kolekcija je posebno draga autoru, te će je Bati upravo ovi komadi zauvek ostati u srcu.

Spasojević je odavno prepoznat kao lider u kreiranju modnih trendova koji ne samo da diktiraju stil, već i definišu modne standarde.

Njegov rad karakteriše sofisticirani spoj modernih, ali i klasičnih elemenata, sa posebnim naglaskom na detalje i izuzetnu izradu. Nova kolekcija, koju je predstavio pred brojnim zvanicama, donosi elegantne i nosive komade, od haljina za crveni tepih do sofisticiranih dnevnih kombinacija.

Događaj je okupio brojne javne ličnosti iz sveta estrade, sporta, medija i politike, koji su došli da uživaju u spektaklu mode i prate najnovije trendove koje godinama diktira upravo Spasojević. Među zvanicama su se našli i brojni poznati glumci, pevači, influenseri, kao i političke figure, koji nisu štedeli reči hvale za njegovu kreativnost i inovativnost.

Svi prisutni složili su se u jednom Spasojević je nezaustavljiv i svaki put iznova uspeva da podigne lestvicu. Njegov prepoznatljiv potpis u modi ne samo da odražava savremenost i eleganciju, već i duboko razumevanje za potrebe i želje savremenih žena.

U prvim redovima su se mogli videti: Slobodan Radanović sa suprugom Jelenom, Mira Škorić i Snežana Kopunović, Ivana Nikolić, Tijana Jevtić, Nenad Jovanović sa suprugom, Jelena Tomašević...

