Slušaj vest

Večeras se u Pinkovom studiju u Šimanovcima snima novogodišnji program, koji će nas, kada je ova televizija u pitanju, uvesti u 2026. godinu.

Pevači se okupljaju u bogato ukrašenoj sali, a veliki deo organizacije snimanja pripao je Viki Miljković i njenom suprugu Tašketu, po želji Željka Mitrovića.

Viki je sada otkrila da je izbegavala da snima novogodišnje programe "jer traju od jutra do sutra", ali da će zahvaljujući Tašketu ove godine, svaki pevač imati svoj segment i "moći da se vidi".

-Ja nisam uopšte u organizaciji, noćas sam u ulozi pevača. Taške je bio zadužen za organizaciju od strane Milice i Željka. Toliko sam bila zauzeta da nisam mogla da mu budem od velike pomoći - rekla je Viki.

Detaljnije u prilogu.

Sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem: Viki otkrila detalje velikih promena na Pinku Izvor: MONDO

Vlasnik Pinka najavio sto raskida

Podsetimo, Željko Mitrović, vlasnik Pink imperije, nastavio je da menja čitav sistem u okviru svojih firmi.

On je nedavno tokom nacionalnog dnevnika uživo saopštio da je spremio sto raskida ugovora, ali je i doveo novih deset lica na pozicije sa kojima nije bio zadovoljan.

"Ja sam se našalio sa medvedom na Instagramu ali se radi o ozbiljnoj stvari. Nalazimo se na pragu najuspešnije sezone ikada, osim pojednih sektora koji se ne razvijaju, pa sam rešio da presečem bez ikakvih emocija i kompromisa, ne kažem da je uvek bio samo problem u ljudima, nekada je bio problem i u meni jer sam im davao previše stvari da rade, proces promena će trajati 60 dana i na svakih desetak dana ću saopštiti šta ima novo, danas mo postavili 10 novih pozicija, toliko ljudi je i zamenjeno", kaže Željko koji najavljuje sto raskida ugovora

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović zna šta radi Foto: Printscreen, PR Pink Pedia Group, Printscreen/Instagram/zeljkomitrovic

"Razlog promena je što su pojediniu ljudi funkcionisali tako da su dolazili na posao nekoliko puta nedeljno ili uopšte nisu ni dolazili, sto raskida ugovora ćemo sigurno napraviti, biće i bolnih rezova", rekao je Željko.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: