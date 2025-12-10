Slušaj vest

Popularna influenserka Luna Đogani pojavila se sa neobičnom, tamnom maskom na licu, zbog koje je veliki broj ljudi na prvi pogled nije ni prepoznao.

Naime, na objavi koji je podelila na svom Instagramu, Luna pozira sa tamnom, gustom i sjajnom maskom za lice koja joj prekriva gotovo celu kožu. Pravila je grimase, izvijala usne i šalila se pred kamerom, a izgled je bio toliko neuobičajen da su se mreže usijale od reakcija. Na prvi pogled, mnogi nisu mogli ni da prepoznaju o kome se radi.

Luna Đogani sa maskom na licu
Luna Đogani sa maskom na licu Foto: Printscreen Instagram

Poznata po tome da bez zadrške pokazuje svoje "realno lice", Luna je ovim snimkom još jednom dokazala da je potpuno imuna na komentare i opsesiju Instagram estetikom. Dok bi se većina influensera tresla od pomisli da se pojavi bez filtera, ona je ladno izbacila prizor koji je pola mreže šokirao, a drugu polovinu nasmejao do suza.

Jedno je sigurno, njen snimak postao je viralni hit, a Luna pokazala da je među retkima koji se ne obaziru na reakcije i slobodno se zabavljaju pred kamerom.

