Slušaj vest

Tea Tairović u srećnom braku je sa Ivanom Vardajem, a ljubavni par od kako je stupio u vezu gotovo je nerazdvojan.

Tea svoj privatan život ne voli da eksponira u javnosti, te retko govori o detaljima.

Recept za srećan brak

Ovoga puta je rešila da napravi presedan, te je otkrila kakav je njen suprug u svoja 4 zida i šta je recept za srećnu zajednicu.

- Moj muž je tipičan jarac, čvrsto stoji na zemlji, a kad Ivana jednom isprovociraš, nastane pravi haos. Mislim da je to možda i recept za lepu vezu koja dugo traje - rekla je Tea  "Extra FM" i dodala da sa njom nikako nije lako:

 Ja sam vatrena osoba i, iskreno, sa mnom je teško imati mira. Da je mirna voda, bilo bi dosadno.

Tea Tairović (3).jpeg
Foto: Privatna arhiva

Mali rituali

Nakon što je uplovila u bračne vode Tea je otkrila šta ju je privuklo kod partnera i koliko je važno poštovanje navika voljene osobe.

Tea Tairović Foto: Printskrin Jutjub, Kurir

- Jako poštuje moje male rituale i nisu mu smešni ni glupi. On poštuje to da ja kad ustanem volim da gledam crtani. On čim otvorim oči, svako jutro, donese mi kafu i uključi crtani. To je meni najlepši deo dana i tu sam odmah znala da je to pravi čovek za mene - izjavila je Tea na televiziji Prva.

Intimno venčanje iz snova

Ljubavni par organizovao je romantično venčanje sa najbližim prijateljima i rodbinom, a mlada je blistala u belom.

Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva

Tea je ušetala u raskošnoj, ručno rađenoj venčanici kreatora Bojana Petrovića, koja je inače bila poklon kreatora za mladu, a koja je na sebi imala kristale. Kada je reč o izjašnjavanju po pitanju prezimena, pevačica je odlučila da Ivanovo prezime doda svom.

Ne propustiteStarsONI SU VLADALI ESTRADOM U 2025. GODINI! Tea punila arene, Devito opet obarao rekorde: Evo ko je još među 10 najuspešnijih
Milica Pavlović Tea Tairović Devito Nući Nataša Bekvalac
StarsSvi se pitaju ko je nabildovani golišavi muškarac u spotu Tea Tairović za pesmu "To mama voli"! Lice sakriveno ispod kacige, ona ga sve vreme grli! (FOTO+VIDEO)
WhatsApp Image 2025-12-04 at 18.52.48.jpeg
StarsNESLAGANJE U EMISIJI! Luna Đogani izgovorila nešto što je Teu Tairović UZNEMIRILO, a onda usledio preokret...
djogani_rodjendan_11122024_0136.JPG
Stars"BILO BI MI BAŠ ISPOD ČASTI DA SE SVAĐAM SA..." Tea Tairović odgovorila na sve uvrede na njen račun: Brojke sve govore!
Tea Tairović (1).jpeg

 Tea napravila spektakl u Skoplju:

Tea Tairović u Skoplju Izvor: Kurir