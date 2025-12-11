Slušaj vest

Boris Bizetić, glumac, kompozitor, tekstopisac i voditelj, decenijama je gradio uspešnu karijeru na našim prostorima.

Tokom svoje dugogodišnje karijere pisao je tekstove, ali ih i „poklanjao šakom i kapom” drugim pevačima, što ga je kasnije skupo koštalo.

Foto: Zorana Jevtić

Naime, kako je već u penzionerskim danima, Bizetić je istakao da svojim primanjima ni najmanje nije zadovoljan, baš naprotiv.

Boris je prilikom jednog gostovanja otkrio kako reaguje na svoju finansijsku situaciju i momenat kada mu poštar uruči penziju.

- Kada mi poštar donese penziju dugo ridam. Zabavno je - rekao je on, pa dodao da, kada mu stigne malo veća svota, „poljubi poštara u obraz”.

Finansije mu, priznaje, nikada nisu bile prioritet. S druge strane, nije mu žao što je davao pesme svima onima kojima bi zatrebalo.

- Nije mi žao što sam davao, ko god se javio, uvek sam davao pesme. To će biti čudno ovim današnjim generacijama, da tada niko nikom ništa nije plaćao. Pevač dobije pesmu od mene džabe, a ja onda, ako se ta ploča proda, dobijem preko računa svoj autorski honorar - objasnio je Boris Bizetić svojevremeno u Grand magazinu.

Ćerka mu boluje od multiple skleroze

Inače, ćerka Borisa Bizetića, pevačica Doris Bizetić, već godinama vodi bitku protiv teške bolesti. Naime, njoj je pre nekoliko godina dijagnostikovana multipla skleroza, a ovo saznanje zauvek je ostavilo bolan trag u njenom, ali i životima njenih najbližih.

- Mi smo porodica koja ne može da propusti dan, a da se ne napravi neki štos. Mi jedno drugo zasmejavamo. Mi gledamo na okolinu drugačije od onih koji se skandalazuju od onog što pročitaju u novinama. Mi se smejemo stvarnosti. Smeh je veoma lekovit. Ta mogućnost da se smejemo tužnim neprikladnim i ružnim stvarima životu daje posebnu notu. Život se menja iz dana u dan i sve je suroviji, pa je red da mu se nasmejemo. Ko se brine, taj neće biti zdrav. Treba odagnati brigu i sam sebi pomoći. Ne bi trebalo očekivati da te neko drugi zabavi. Ako te neko preko dana nije razvesilio, razvesili sam sebe ako si tome vičan - rekao je Bizetić svojevremeno.