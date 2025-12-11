Slušaj vest

Aca Lukas je nedavno otvoreno govorio o sukobu sa pevačem Radišom Trajkovićem Đanijem, otkrivši šta ga je najviše povredilo u njihovom odnosu.

Foto: Nemanja Nikolić

Kako je istakao, određeni postupci i komentari koje je Đani izneo nisu mu se nimalo dopali, pa je odlučio da sve iznese u javnost. Lukas je dodao da mu nije teško da oprosti, ali da očekuje iskren razgovor i razjašnjenje situacije, jer, kako kaže, „posle toliko godina kolegijalnosti, neke stvari ne smeju da se pređu“.

- Napravio je gaf. Radio je u nekoj diskoteci u Makedoniji, i gazda je trebalo da pošalje kaparu za moj nastup. Tamo je pevao Đani, bio je pijan, mislim, on je uvek pijan... I kad mu je gazda rekao da li može da ponese kaparu za mog gazdu i mene, on se okrenuo i rekao: “Koji su ti?”. I nije hteo da nosi! Nema veze, ali način na koji je to rekao... Gazda mi je kasnije ispričao da je bio u šoku - rekao je Lukas u podkastu kod Bokija 13 i dodao:

- Zna on mene, zna i mog gazdu, pa ne možeš tako da se ponašaš. Ako nećeš da pomogneš, u redu, ali ne moraš da glumiš ludilo i da se praviš da nas ne znaš. Ja sam uvek otvoren, kažem u lice ako nešto nije u redu. Takav sam, nisam licemer - rekao je Aca, a sada je oglsio i Đani:

„Ne želim da pričam o tome. Znam da nisam kriv, voleo sam ga i cenio kao druga, ali on je tako odlučio… Stariji je od mene, sve mu opraštam. To se desilo zbog novca koji je trebalo da donesem, ali sam ja imao višak svog novca. Niko nije hteo da garantuje za taj novac koji je trebalo da nosim i ja nisam želeo“, rekao je folker.

Izbrisao duet sa Majom Berović

Podsetimo, Aca Lukas nedavno je s Jutjuba obrisao još jedan svoj duet. U pitanju je numera "Problem" iz 2019. godine, koju je snimio s Majom Berović.

Kako se može videti prilikom pretrage na ovoj muzičkoj platformi, spot za ovu pesmu više ne postoji.

- Ovaj video-zapis više nije dostupan jer Aca Lukas polaže prava na njega - navedeno je na Jutjubu.

Inače, ovo nije prvi put da Lukas i njegov tim brišu duete. Slično su prošle i pesme sa Ivanom Selakov i Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Ne može više niko da ima na svom Jutjub kanalu pesmu sa mnom a da ne plati ništa. Učestvovao sam u realizaciji svih tih pesama, doprineo da postanu slušane, a samo drugi su imali zaradu. E pa ni kod babe nema za džabe, pa tako ni kod mene. Ne mogu pevači da koriste moje ime, a da ne plaćaju ništa. Ne mogu više da imaju duete sa mnom na svojim Jutjub kanalima. Zato sa Ivanom Selakov nisam ni objavio pesmu i spot koji smo snimili, jer je htela da ta pesma bude samo na njenom Jutjub kanalu. Jednom sam joj učinio, pa drugi put... E pa neću više da je izdržavam, dosta je bilo - poručio je svojevremeno pevač za Kurir.