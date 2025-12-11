Slušaj vest

Pop zvezda Saša Kovačević uveliko se priprema za ekskluzivne koncerte koji će se održati 16. i 17. decembra 2025. u beogradskom Sava Centru. Iako je publika navikla na njegove spektakularne nastupe, Saša ovog puta obećava nešto potpuno novo – spektakl koji će njegove hitove podići u višu, orkestarsku dimenziju.

Foto: Promo

Probe su u punom jeku, gde se svakodnevno brižljivo sklapa zvuk i energija ovog ambicioznog projekta. Popularni pevač provodi sate u sali za probe, doterujući svaki detalj i aranžman, težeći muzičkoj perfekciji.

Foto: Promo

Internacionalno pojačanje za raskošnu zvučnu sliku

Na sceni intimne Plave dvorane Sava Centra naći će se više od 15 vrhunskih muzičara. Pored standardnog benda, Sašu će pratiti specijalno pozvani muzičari iz Grčke koji donose posebne finese u zvuk, čineći fuziju jedinstvenom. Posebnu emotivnu dimenziju celom spektaklu daće i ženski gudački kvartet, čiji će strastveni i sofisticirani aranžmani obogatiti melodije i stvoriti toplu, intenzivnu i nezaboravnu atmosferu za publiku.

Foto: Promo



Ovakva postava obećava raskošnu i nečuvenu zvučnu sliku. U savršenoj dvorani, publiku očekuju potpuno novi, pažljivo izbrušeni aranžmani. Sašini hitovi će prvi put biti izvedeni u ovako bogatom, moćnom i orkestarskom izdanju, pretvarajući svaku numeru u malo remek-delo.

Foto: Promo

Događaj koji se dugo pamti

Ova jedinstvena fuzija muzičara stvara magiju na samo nekoliko metara od publike, obećavajući izuzetno ličan i nezaboravan doživljaj. Grčki muzičari i gudački kvartet, zajedno sa bendom, doprineće stvaranju spektakularnog muzičkog iskustva.

Interesovanje za koncerte je ogromno, što samo potvrđuje da ovo nije samo koncert, već muzički događaj godine u Beogradu. Saša Kovačević će svoju karijeru obeležiti izvedbom punom emocije, majstorstva i vrhunskog muzičkog umeća, pružajući publici večeri koje se dugo pamte.

Foto: Promo