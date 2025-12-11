Slušaj vest

Ljubavna priča Emine Jahović i turskog pevača Mustafe Sandala godinama je privlačila pažnju medija, a njihova veza ostala je jedna od najprepoznatljivijih balkansko–turskih romansi.

Ljubav započeli u Istanbulu

Njih dvoje upoznali su se početkom 2000-ih u Istanbulu, gde je Emina tada započinjala međunarodnu muzičku karijeru. Prema onome što su kasnije isticali u javnosti, odmah su prepoznali snažnu povezanost – kako privatnu, tako i profesionalnu. Ubrzo su postali jedan od najpraćenijih parova u regionu, često se pojavljivali zajedno na događajima, a Sandal je više puta govorio da je Emina bila njegova „najveća životna inspiracija“.

Venčanje

Foto: Arhiva

Par se venčao 2008. godine u Istanbulu, na intimnoj ceremoniji koju su mediji opisivali kao spoj dve kulture i dve muzičke scene. Brak je doneo i nove kreativne saradnje, a oboje su tada isticali da ih zajednička posvećenost muzici dodatno povezuje. U godinama koje su sledile dobili su dva sina, koji su neretko bili u centru pažnje javnosti, ali su roditelji insistirali da njihov porodični život daleko od javnosti.

Razvod

Ipak njihova bajka nije imala srećan kraj te su se razveli nakon 10 godina braka. Ubrzo su počele turbulencije i suočavanje na sudu, a odnos je postajao sve lošiji.

Nešto kasnije Mustafa se ponovo oženio dve decenije mlađom partnerkom Melisom, dok Emina svoj ljubavni život krije kao zmija noge.

Suđenje oko alimentacije se odužilo, a ona je u više navrata pričala o privatnim problemima nakon kraha braka.

1/8 Vidi galeriju Emina i Mustafa Sandal Foto: Dragan Kadić, Instagram

Problemi i sud

Emina je svojevremeno tužila bivšeg muža jer nije uplaćivao alimentaciju za decu, međutim, Sandal je podneo kontratužbu i, prema pisanjima turskih medija, navodno je dostavio dokaze da je, otkako su se razveli, pa do tog momenta, uplatio ukupno 1.8 miliona turskih lira (oko 115.000 evra).

Jahovićeva je jednom prilikom otkrila u kojoj je fazi spor, a o tome se i te kako pričalo.

- Nastavlja se i nastaviće se. U mom slučaju radi se samo o principu koji mora da se poštuje i odgovornosti koja mora da se preuzme. Advokati rade svoj posao, ja im se ne mešam - rekla je Emina tad.

Optužila Mustafu da laže

Emina je navodila i da je Mustafa slagao da ima finansijske probleme.

- Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega - kazala je Emina.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Printscreen/Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Nova tužba

Kako prethodnih dana sa oznakom "ekskluzivno" pišu svi turski mediji, Emina je podnela novu tužbu, tvrdeći da bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu. Između ostalog, u to spada i kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je to potrebno.

Turski mediji sada su objavili i nove detalje njihovog sporazuma iz 2018. godine, pa je tako tom prilikom dogovoreno da naša pevačica dobije starateljstvo nad decom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500.000 dolara za školovanje dece. Pored ovoga, Mustafa se obavezao i da im kupi stan u Srbiji i da redovno plaća alimentaciju.

Foto: Privatna Arhiva

Međutim, prema tvrdnjama Jahovićeve, Sandal te obaveze nije ispunio.

Do susreta bivših supružnika došlo je nedavno na porodičnom sudu u Istanbulu. Prema priči izvora upućenog u celu priču, ona je tada istakla da je podnela tužbu i da je bila primorana da preduzme ovaj korak jer su Sandalove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora učinili ovu pravnu akciju neizbežnom.

Emina o bivšem suprugu: