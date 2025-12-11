Veljko Ražnatović otkrio istinu i priznao da li je pretučen u Cirihu

Veljko Ražnatović, poznat po svojoj profesionalnoj karijeri u boksu i vođenju farme svinja, često je u centru pažnje medija. Ipak, malo ko zna da je sin pevačice Cece Ražnatović završio i fakultet, pokazujući da uspešno balansira između sporta, porodičnog posla i obrazovanja.

Veljko Ražnatović

Pored toga, Veljko redovno deli trenutke sa porodicom i svojim hobijima, pokazujući da iza javne slike stoji i posvećen, ambiciozan mladić.

Naime, Veljko Ražnatović se nedavno povukao sa društvenih mrežama kako bi se potpuno posvetio treninzima u Rusiji gde trenutno boravi. Iako je uspešan u sportu i razvio je privatan biznis, malo ko zna da je on i fakultetski obrazovan.

Veljko je sa sestrom Anastasijom pohađao internacionalnu osnovnu i srednju školu, a potom je obrazovanje nastavio na Kipru gde porodica Ražnatović poseduje kuću.

U Banjaluci je diplomirao 2019. godine kad je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

- Sada razmišljam samo o boksu, tu se vidim i u budućnosti, ali nikad se ne zna gde put može da vas odvede... Diploma sigurno ne smeta. Planiram da doktoriram, ali boks! Da krajem ove, ili početkom sledeće godine, osvojim pojas evropskog šampiona, Bože zdravlja. Posle toga da jurim i svetski tron - rekao je tada Veljko Ražnatović.

Povukao se sa društvenih mreža

Naime, juče, 10. decembra, Veljko je proslavio 29. rođendan, ali je ove godine uz slavlje doneo i neočekivanu odluku o kojoj se trenutno mnogo govori

Naime, Veljko je iznenadio pratioce time što je potpuno obrisao svoj Instagram profil, čime se povukao sa društvenih mreža bez ikakvog objašnjenja.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije i pitanja, jer fanovi za sada ne znaju šta je dovelo do njegove odluke.