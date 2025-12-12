Slušaj vest

Dragan Marinković Maca, glumac, šoumen i sarajevski šarmer nedavno govorio govorio je za Kurir o svom životu, odrastanju i borbama sa kojima se suočavao tokom života.

U razgovoru sa autorom i voditeljem Jovanom Matić Đokić otkrio nepoznate detalje o neostvarenom snu, ali i drugom životnom pozivu koji mu je doneo sve ovo što je danas.

Beli mantil i čika doktor

- Kao mali sam znao šta ću biti. Beli mantil i čika doktor. Hteo sam da mi to bude životni poziv, završio sam srednju medicinsku, pa višu u nadi da ću se posle prebaciti na fakultet. Sa odličnim uspehom sam sve završio. Znao sam da ću završiti specijalizaciju ortopedije. I tako je sve to jednog dana nestalo, upisao sam glumu jer za medicinu si morao biti guzonjin sin. Primali su samo decu uspešnih na studije, čak su se davali klučevi od golfa u to vreme da bi se dete upisalo na medicinu - govorio je Marinković nedavno.

Foto: Printscreen

Roditelji

Maca je pričao i o svojim roditeljima, te priznao koliko su uticali na njegovo odrastanje.

- Tata mi je bio opasan bumbar, arhitekta, uspešan. A mama je znala da u toku noći dođe do kreveta, promiriše i kaže "ti pušiš cigare" i ošamari me dok spavam. A tata kaže "ma jok, pusti ga. Ako puši nek se ne krije". Počeo sam da pušim u sedmom razredu osnovne, to je tad bilo moderno. Kad sam prvu cigaru zapalio i povukao umalo nisam umro... Voleo bih i ja da sam imao oca koji će mi reći "evo ti sto milja, obrni pa ćeš mi vratiti". A ja sam sve morao sam da zaradim. Mada, na zapadu je to normalno , oni su za neke stvari stvarno u pravu. Predbračni ugovor i sa 18 godine ajde ćao, radi pa zaradi. Nema nasledstva. E to su njihove vrednosti koje treba usvojiti - rekao je Maca i otkrio kako se opredelio za glumu:

Najbolji student glume

- Nisam se ložio na to, otišao sam i upisao iz prve. Preporučili su mi da odem i ja poslušam, pripremio sam monolog i primljen. Bio sam proglašen za najboljeg studenta. Gluma je divan poziv jer glumci nikad ne odrastaju. Ja ne želim da ubijem to dete u sebi. Pronašao sam se najbolje u ovom poslu.

Dragan Marinković Maca o braku: