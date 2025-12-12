Slušaj vest

Snežana Pavlović, učesnica takmičenja "Nikad nije kasno", živi na rubu egzistencije sa 14 pasa i 11 mačaka. Ona je 2019. zasijala na Grandovoj sceni i mnoge očarala svojim glasom, ali po završetku šoua vratila se svom životu daleko od reflektora pozornice.

Poslednjih meseci video na kome ona izvodi pesmu Zorice Brunclik dok sedi na zemlji postao je hit na društvenim mrežama. Snimak je nastao na njivi na kojoj Snežana radi. Pohvalni komentari se samo nižu i svi joj pružaju podršku želeći da je vide na sceni.

Ekipa Kurira letos je pronašla Snežanu u njenoj trošnoj kući u Staroj Pazovi. Iako nema osnovne životne uslove, dočekala nas je nasmejana.

- Zarađujem od nadnice. Šef me je snimio dok sam pevala, nisam ni videla. Tamo sam već tri godine, težak je to posao. Dnevnica mi je 3.000 dinara - rekla je na početku Snežana i nastavila:

- Posle takmičenja nisam pevala jer me niko nije zvao, a i kada su me zvali, to je bilo da bi mi uzeli novac. Pevam celu noć, dobijem bakšiš 300-400 evra, a bend mi da samo 1.000 dinara. Onda sam shvatila da je bolje da radim na njivi. To je sezonski posao. Zimi živim od socijalne pomoći. Imam zamrzivač, pa ga koliko mogu napunim i onda zimi to jedem i čekam. Radi se puno, ali moram da zaradim za hleb. Svakog dana pešačim dva kilometra do kombija koji me vozi do tamo i isto toliko kad se vraćam, a tamo sam osam sati na nogama. Kad me izdaju noge, stopiram, nekad me neko poveze, nekad ne. Kada uzmem novac, ne znam kome pre da kupim da jede, sebi ili kucama i macama koje sam udomila. Nekad donesem nešto kući, a nekad nemamo ništa, ali dobro, nismo gladni. Osim njih, nikoga nemam i za njih i kopam i radim, ne mogu da dozvolim da cvile od gladi.

Kad ju je muž ostavio na ulici, vratila se u očevu kuću u Valjevu i saopštila mu da će započeti muzičku karijeru, što on nije odobravao.

- Osam godina sam pevala na svakom veselju, voleli su me ljudi iz svih krajeva sveta zbog talenta koji mi je Bog dao. I dalje me vole, ali sam se začudila kada sam videla da je moj snimak toliko odjeknuo. Nemam taj telefon, ni računar, ali mi je komšija to rekao i preko njega je sa mnom kontaktirao jedan čovek i angažovao me za proslavu rođendana u Smederevu. Doći će po mene, a njegova ćerka mi je kupila čak šest haljina. Kad sam čula to, joj... Pa cipele, pa sandale... Jao, bože mili, pa kad bih ja to kupila?

Snežana živi u kući bez kupatila, toaleta, struje i vode.

- Nakon osam godina pevanja zaradila sam ovo parče zemlje i kućicu i sad se borim za život. Kuća nema struju, ali mi je crkva dozvolila da se povežem. Nemam ni vodu. Imam dve česme napolju. Kupam se u kadi u dvorištu dok je leto. Zimi se ponekad kupam, jer je mnogo hladno, ne mogu, malo se polijem na terasi i bežim unutra. Nemam toalet, i to obavljam napolju. Nemam kuhinju i trpezariju, sve je to u sobi u kojoj spavam. Jedem na krevetu, a hranu čuvam u zamrzivaču, frižider nemam, ne radi. Nije okrečeno, nema ko to da uradi, a ni da pokosi travu. Zvala sam ljude, skupljala novac za to i nudila, ali niko neće da dođe.

Komšija ima samo reči hvale: Kad je došla iz Valjeva, živela je u crkvi i radila u bašti

Komšija je tvrdio da je Snežana dobra žena, koja je bila uz njega kada mu je bilo najteže.

- Snežanu znam preko 30 godina. Izuzetno je skromna i vredna, srcem je dobra i poštena. Prolazila je kroz mnogo teških životnih trenutaka. Kada sam bio u najtežem životnom periodu, izgubio sam sina u saobraćajnoj nesreći, tada je ona bila ta koja je meni i mojoj porodici prva pružila ruku. To ne zaboravljam i zato u sebi imam veliku želju da joj nekako pomognem jer njen glas je zaista neverovatan. Kada je došla iz Valjeva, živela je u crkvi i radila u bašti. Život je nije mazio, a ona i dalje nema gram mržnje u sebi. Zato gledam da joj se uvek nađem, da uradim sve što mogu kad ima neki problem. Pre nekoliko dana sam otišao i kupio zvučnik i mikrofon. Kad je zapevala, to tako magično zvuči i zato mi je krivo, estrada je puna pevača sa vokalnim kvalitetima ravnim nuli, dok ona ima izvanredan glas. Nadam se da će se neki uticajni ljudi sa estrade aktivirati i zajedno sa medijima učiniti nešto da više, kako kaže jedan komentar, ne bude u blatu, već u zlatu.

"Muž me je tukao, svekrva mi davala da jedem samo jedan bareni krompir dnevno"

Snežana je otkrila da je u braku trpela nasilje.

- Tukao me je svakodnevno, pre nego što me je izbacio na ulicu, toliko me je mlatio da nisam ličila na ženu. Zaključavali su me u kući, nisu mi davali hranu. Kada sam se tek porodila, svekrva mi je davala svakog dana po jedan bareni krompir. Oni su imućni, ali ja nisam videla ništa od tog bogatstva, bila sam tretirana gore od sluge. Jednom sam namazala džem na hleb, ali su mi ga oteli iz ruke i bacili.

