Pevač Vlado Georgiev održao je 6. decembra koncert u Areni, koji je počeo sa više od sat vremena kašnjenja. Ovo je izazvalo nezadovoljstvo kod mnogih posetilaca, koji su javno izrazili frustraciju i pitali da li mogu zatražiti povraćaj novca. Udruženje "Efektiva", koje se bavi zaštitom prava potrošača, ističe da posetioci koncerta imaju pravo na proporcionalno umanjenje cene karte.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako su naveli u saopštenju na društvenoj mreži Iks, razlog je to što su neki morali da napuste koncert ranije i nisu imali priliku da

odslušaju sve numere do kraja.

- Samo mi recite, kako su mogli da znaju koliko će trajati koncert i da li znate koliko je trajao, zapravo koliko sam pevao? Molim

odgovor, pa ću vam odgovoriti dalje - napisao je, na šta su se nadovezali:

- Ne znamo, ali koliko god da je neko predvideo da će trajati, ako je morao da izađe pre kraja, svakako je slušao sat vremena

manje. Dakle, nije poenta, koliko je trajao, nego kada je počeo. Mogao je da kasni šest sati i da traje još šest, to ne znači da je

ispravno.

Foto: Preent Screen

Bukti rat između Jelene Karleuše i Vlade Georgieva

Podsetimo, Jelena Karleuša nedavno je najavila da će podneti tužbu protiv Vlade Georgieva zbog, kako je izjavila, uvredljivih komentara koje joj je uputio.

Kada je čuo za to od novinara on se nasmejao i rekao da je to njena konfabulacija (izmišljanje nepostojećih događaja).

- Neka su, šta ću… Koja bre tužba? To su njene fantazije i konfabulacije - rekao je Georgiev.

Jelena je rešila da mu odgovori:

- On je čovek poznat kao neko ko ne konzumira alkohol i narkotike, koji je jedan pravi gospodin i džentlmen prema ženama. Tako se i ponaša. Gospodski. Ma džukac jedan, objasniće sve na sudu - rekla je Jelena prilikom dolaska na snimanje "Pinkovih zvezda".

Georgiev se nakon njene izjave oglasio na društvenoj mreži "Iks" gde je nastavio sa uvredama na Jelenin račun.

- Idemo krntijo, idemo! Gospodski u Areni 6. i 13. decembar, dođi da vidiš kako izgleda koncert, jer si to očigledno zaboravila, krntijo", napisao je pevač.