Jodžir je nedavno kada ja pričao o početku ljubavi sa novinarkom i voditeljkom otkrio da je ona pre njega bila u vezi sa glumcem Andrijom Miloševićem.

Andrijina bivša

Andrija Milošević u braku je sa koleginicom Aleksandrom Tomić, sa kojom je dobio dete. Malo ko zna da je glumac sa suprugom influensera bio pet godina u ljubavi.

Irena je novinarka na jednoj crnogorskoj televiziji, a sa 15 godina postala je poznata javnosti kao saradnik jedne emisije.

Jodžir o Andriji

Radulović je bez dlake na jeziku priznao da bi voleo da upozna glumca i da ga smatra "najvećom legendom".

- Andriju strašno cenim, nikada ga nisam upoznao i žao mi je zbog toga. Voleo bih kad se sretnemo da se upoznamo, on je legenda najveća na svetu koja postoji. Ja ženi često kažem "Tebi je, Irena, ceo život u smehu prošao. Smejala se sa njim pet godina, sad sa mnom deset". Ona nije njega ostavila zbog mene, nas dvoje smo počeli da se viđamo dve godine nakon njihovog raskida - rekao je on.

"Ceo život je zaljubljen u mene"

Irena je jednom prilikom progovorila o suprugu i bračnom životu.

- Znamo se dugo, upoznali smo se još dok smo bili osnovci, jer su nam očevi dugogodišnji prijatelji. Uvek se šalim i kažem da je Jovan celi život zaljubljen u mene, ali nikad nije imao hrabrosti da mi priđe na taj način. Zajedno smo sedam, od čega u braku četiri godine. Relju smo dobili u vanbračnoj zajednici, a Irinu u braku.

