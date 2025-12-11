Slušaj vest

Influenserka i bivša takmičarka rijalitija ''Zadruga'', Anja Todorović u proteklom periodu često se nalazi u žiži javnosti zbog aktivnog prisustva na TikToku i Instagramu, gde deli momente iz svakodnevnog života i karijere, a mediji su čak ranije prenosili kako je dobijala i nepristojne ponude zbog svojih objava na mrežama.

"Na slikama avion, uživo kamion"

Anja Todorović i tokom svog učešća u ''Zadruzi'' dobijala je često prozivke na račun svog izgleda uživo i slika na Instagramu, zbog čega su je mrežama prozivali uz komentare: ''Na slikama avion, uživo kamion''.

Čini se da se ti komentari nisu prijali Anji, te je nakon svog učešća u rijalitiju otišla pod nož i uradila brojne korekcije na svom licu.

Skandalozni fotošop

Sada je Anja Todorović na društvenoj mreži Instagram napravila totalni peh kada je izbacila sliku na kojoj pozira u džemperu dok čita knjigu i htela da ispadne slatka, ali joj za oko nije zapalo levo stopalo koje je unakazila fotošopom.

Naime ona je toliko preterala sa fotošopom da je izdužila prste na levoj nozi, pa sada izgledaju kao da pripadaju ruci, a ne stopalu.

Njeni pratioci su ostali u šoku i odmah su krenuli da je ismevaju u komentarima, zbog čega je ona sigurno i shvatila šta je uradila, te je sklonila ovu fotografiju sa svog zida na Instagramu.

Zarađuje od Tiktoka

Anja Todorović, nekadašnja učesnica rijalitija danas zarađuje na Tik-Toku, a sada je otvoreno pričala o estetskim korekcijama, mlađem dečku, ali i aktuelnim rijaliti temama.

Kako je istakla, Anja o ponovnom učešću u rijalitiju ne razmišlja.

- Propustila sam “Elitu 9” i sve prethodne, bila sam u “Zadruzi 4” videla sam kako mi je, probala sam i toliko od mene. Ne planiram više, nisam se pronašla u tome, bolje mi je napolju, uživam, imam posao i dečka. Imam mirnu luku, sad više volim mir, kad sam bila mlađa volela sam haos i turbulencije, sada sam se malo smirila - rekla je ona, ističući da uživa sa mlađim dečkom:

- Sada je to na nekom višem nivou, više od pola godine smo u vezi, živimo zajedno, putujemo non-stop. Otvorili smo zajedno Jutjub kanal, imamo zajednička interesovanja, tako da se nadam da će to biti kako treba. On je onaj pravi, ja sam rekla: “Šta sam tražila, ja sam sebi našla, više tražiti neću”. Stvarno se nadam da je ovo definitivno to. Ja se nadam prstenu, ako ne na ovom putovanju, onda na sledećem.

