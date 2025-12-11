Slušaj vest

Za porodicu Kosmajac danas je jako tužan dan.

Naime, Rade i Stefan Kosmajac oglasili su se na društvenim mrežava i objavili bolne vesti.

"Za mene ćeš uvek biti jako blizu"

Foto: Printscreen

- Oče, hvala ti za sve što me naučio, pokazao, preneo, ne samo muzički, već kao čoveku, da nije bilo tebe ne bih ni ja bio tu gde jesam. Voli te tvoj sin, za mene ćeš uvek biti jako blizu - napisao je Rade Kosmajac.

Biografija

Mladen Kosmajac bio je cenjeni pevač narodne muzike i jedna od prepoznatljivih figura tradicionalnog muzičkog izraza u Srbiji. Rođen je 2. oktobra 1942. godine u selu Nemenikuće na planini Kosmaj, po kojoj je i dobio svoj umetnički nadimak Kosmajac. Odrastao je kao ratno siroče što je značajno oblikovalo njegov život i umetnički senzibilitet prema ljudima i pesmi.

Karijeru je započeo nastupajući na vašarima, kafanama i narodnim veseljima, gde je zahvaljujući svom specifičnom i autentičnom glasu stekao popularnost među širom publikom. Poznat je po interpretacijama koje su često prenosile duh tradicionalnih melodija Srbije, a mnogi su ga cenili kao izvođača koji peva „iz duše“, po sluhu i inspiraciji.

Bio je otac poznatih pevača Radeta i Stefana Kosmajca, koji su nastavili muzičku tradiciju u savremenijem kontekstu, naročito kroz regionalnu muzičku scenu i popularne muzičke emisije. Tokom svog života bio je velika podrška njihovim karijerama.

