Pevačica Vera Matović prilikom svog gostovanja u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji dotakla se jedine do tada neispričane priče o Tomi Zdravkoviću.

- Toma i ja smo 1991. godine bili na televiziji Studija B. Pozvao nas je Draško Aćimović u jednu emisiju i pre toga smo ja i Toma radili manje-više. To je bilo u maju mesecu te 1991. godine. Družili smo se i pevali, a Toma me je samo posmatrao. Nakon toga je krenuo svako na svoju stranu, mada ono što ja nisam znala je da je Toma nakon par dana završio u bolnici - ispričala je pevačica.

"Niko mi nije došao, ti si prva"

Matović je onda osvrnula na poslednje dane pre nego što nas je napustio legendarni pevač:

- Mesec dana pre njegove smrti, negde krajem avgusta, kad sam ponovo bila u Beogradu, moj suprug Raca mi je rekao da je Toma teško bolestan i da je na VMA. Istog trenutka sam pojurila u bolnicu, a usput sam kupila dve kese pune sitnica za pacijente i medicinske sestre - rekla je pevačica.

Objasnila je šta se dogodilo kada je stigla u bolnicu:

- Kada sam ušla tamo prišla sam sestrama i tražila Tomu, one su mi rekle da pričekam jer je na dijalizi. Kada je došao, rekao mi je: "Lutko moja, ajde uđi". Ušla sam, a on je legao na krevet i nastavio: "Pričali su mi i rekli su mi da si ti najbolja žena na estradi, ali što ti ja sada ovo pričam? Pričam ti jer sam ja 3 meseca ovde i niko mi nije došao, a ti si prva" - rekla je pevačica.

