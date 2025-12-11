Slušaj vest

Nataša Bekvalac danas ima poseban povod za slave. Na Instagramu je svojoj majci Miri čestitala rođendan i objavila fotografiju iz detinjstva.

Mojoj kraljici...

Pevačica je objavila sliku kada je bila beba i to u naručju svoje majke, te joj se obratila emotivnim rečima.

- Mojoj mamici, mojoj kraljici, najdivnijoj mami i baki na svetu danas je rođendan. Mama - imenica koja nema zamenicu - napisala je Bekvalčeva.

Nataša Bekvalac objavila sliku iz detinjstva sa majkom Mirom Foto: Printscreen

Kritike

Nataša je jednom snimila Miru kako je kritikuje zbog stajlinga, a taj video je vrlo brzo postao viralan, te ga je jednom pevačica prokomentarisala.

Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Ona uvek tako kritikuje, ali ovo je jedini put da sam je snimila, budući da ne voli fotoaparat i kameru. Uradila sam to krišom i na kvarno. Moja mama je inače prosvetni radnik, 45 godina je bila učiteljica i poprilično je konzervativna kada je sve u pitanju, a pogotovo moj posao. Htela sam da podelim sa pratiocima šta ja svakodnevno doživljavam od nje", objasnila je Nataša.

Mama

Natašin novi album koji je izdala nakon 9 godina pauze nosi naziv "Mama", kao i pesma koju je pevačica posvetila majci.

U istoj pesmi glavnu ulogu ima upravo Mira, koja je kako je Bekvalčeva navela sve uspela da snimi "iz prve".

- Kad sam dobila pesmu, ležala sam u krevatu sa sestrom. Nisam mogla da čitam tekst koliko mi je bilo emotivno, znala sam da tu nema polemike. Teško sam je snimila, ali kad smo došli do vizuelizacije spota, posle jednog spota koji smo snimali dva dana, da samo dovedemo mamu i da ona ne zna ni pesmu, ni zašto je on tu. Moja mama da je znala šta je očekuje... Mi smo snimali preko 48 sati i mama je ušla da vidi šta treba da radi, da pomogne. Kristina je obukla i postavila je na sofu i rekla da češlja svoju ćerku - rekla je Nataša i dodala:

- Postoji samo jedna tejk te pesme, to je bilo jako emotivno za mene i za nju, što se vidi na sminku. Posle snimanja je ekipa ostala pralisana, svi na snimnaju do jednog su plakali.

