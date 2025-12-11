Slušaj vest

Ava Karabatić, iznenadila je juče sve priznanjem da je trudna, ali danas su vesti potpuno drugačije.

Karabatićeva se oglasila na Instagramu i otkrila šta se desilo nakon posete lekaru.

"Nisam trudna"

- Dragi svi, kao što znate odjeknula je vest da sam trudna. Test je juče pokazao pozitivan rezultat i zbog toga sam poverovala da sam trudna. Međutim, naknadnim pregledima utvrđeno je da se ne radi o trudnoći, već o hormonalnom disbalansu koji je privremeno poremetio rezultate testa - napisala je Ava i dodala:

- Razumem da je moja objava izazvala reakcije i žao mi je ako je nekoga dovela u zabludu - izjavila je bivša rijaliti igračica.

"Želim da se ostvarim kao majka"

Podsetimo, Ava je nedavno priznala da je spremna da promeni život iz korena.

- Spremna sam koplmetno i da budem majka i da se nađe ta čvrsta ruka po pitanju ljubavi. Želim da se ostvarim kao majka, ja sam želela da se ostvarim kao majka i sa 21 godinu. Ima vremena, to ne znači da se neću ostvariti kao majka, teško je naći pravu osobu - poručila je ona.

