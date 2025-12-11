Slušaj vest

Tradicionalno na kraju godine Savez estradno muzičkih umetnika Srbije SEMUS organizivao je godišnju proslavu gde su dodeljene nagrade brojnim ličnostima iz sveta muzičke umetnosti.

Nagrade su dodeljene izvođačima, autorima i drugim predstavnicima javne scene koji su svojim delovanjem ostavili neizbrisiv trag na našoj i regionalnoj sceni.

Predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović ove godine dobitnicima je uručio nagrade za Životno delo, Nacionalni umetnik, kao i specijalno priznanje Zlatna ptica.

Svečana dodela nagrada

Proslava i dodela nagrada organizovana je u jednom beogradskom restoranu gde se okupio veliki broj ličnosti iz sveta umetnosti.

Predsednik Dragiša Golubović naglasio da je sindikat svojim delovanjem pomogao da se status umetnika značajno unapredi, a samo jedan segment je Kolektivni ugovor sa proširenim dejstvom koji je relizovan uz pomoć Ministarstva za rad vlade Srbije.

“Nadam se da će se podići osnovica za umetnike, imamo obećanje da će to biti naredne godine. To je već funkcionisalo devedesetih godina, mi radimo na tome i da se to sprovede u delo. Sprovodi se uveliko sve dogovoreno u saradnji sa ministarstvom za rad i ministarstvom kulture” rekao je Dragiša Golubović.

Podeljene nagrade

Posebno priznanje “Zlatna ptica” dodeljeno je: Nedi Ukraden, Lepi Lukić, Ljubiši Pavkoviću, Branimiru Đokiću, Večernjim novostima, Nenadu Kamidžorcu.

Estradno-muzička nagrada Srbije za 2025: Sanja Maletić, Marko Dašić, Milan Popović, Tanja Savić, Jasna Milenković Jami, Tanja Šikić i drugi.

Foto: Semus

