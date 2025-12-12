Slušaj vest

Milica Dabović na društvenim mrežama priznala je da je imala problema sa zdravljem, te je morala da poseti lekara.

Bivša košarkašica tbrdi da se sada dobro oseća, a na Instagramu je objasnila detalje.

"Idemo dalje sve do medalje"

- Ja sam snaga. Jedna spontana slika posle 12 dana bola. Kako sam rekla doktoru, operacija uspela, pacijent jedva preživeo! Idemo dalje sve do medalje - napisala je Milica.

Bivša košarkašica je imala operaciju vilice.

- Danas je 12. dan od operacije koju sam imala, četvrti put operisala donju vilicu, strašno loš kvalitet zuba, implanti, veštačke kosti. Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima ne bih mu verovala - otkrila je Milica.

Gradi kuću

Milica Dabović gradi kuću van Beogada, a sad je otkrila da je to poslednjih 10 godina bila njena velika želja. Bivša košarkašica je istakla da je verovala u to da će kad-tad ostvariti svoj cilj, čak i onda kada u nju niko nije verovao.

Dabović je na Instagramu pokazala kako teku radovi, a sa sinom Stefanom često obilazi imanje gde će za par godina biti njihova oaza mira.

- Mogu da kažem da sam ja sanjala o tome. Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno.

