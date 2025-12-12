Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić na malim ekranima je oko dve decenije, a ljubav prema televiziji i novinarstvu nasledio je od svog oca. Ipak, malo je poznato da je još jedno poznato TV lice iz njihove familije.

"Rođaci smo"

Naime, Ognjenu je njegova koleginica, voditeljka Aleksandra Jeftanović rođaka.

- Moja prababa je Jeftanović. Aleksandra i ja vodimo poreklo iz istog mesta. Znamo se godinama i rođaci smo. Nisam je dugo video, ali se često čujemo - otkrio je Amidžić, dodajući da mu je ona pomogla da dobije posao na "Pinku".

- Zahvaljujući njoj sam došao na televiziju na kojoj sada radim, jer je ona znala za neke moje ideje - kaže Ognjen.

Ognjen i Alekasandra u jednom trenutku radili su zajedno na rijaliti programu "Farma" i tada su stajali rame uz rame u emisijama, ali niko nije znao da su u krvnom srodstvu.

Postala mama u 39. godini

Inače, Aleksandra je iz braka sa Aleksandrom Švrakom sa kojim ima dvoje dece, a malo ko se seća da je ona bila udata za fatalnog rukometaša Ognjena Kajganića, koji je svojevremeno osvojio i srce njene koleginice Marije Kilibarde.

- Ja sam u 39. rodila Anu i samim tim mislim da sam "full time" mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga - rekla je jednom prilikom Aleksandra o deci.

Aleksandra danas ima 50. godina, a malo ko bi rekao da je u petoj deceniji, budući da izgleda deset godina mlađe.

