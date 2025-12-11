Slušaj vest

Aca Lukas imao je zakazan nastup u Banjaluci krajem decembra, ali je koncert otkazan.

Nakon vesti da publika ipak neće moži da uživa u njegovom pevanju, oglasio se pevač na društvenim mrežama.

"Očekivao sam"

Aca Lukas je u javnom obraćanju priznao da nije iznenađen zbog otkazivanja.

- Negde sam ovo očekivao, ali sam u dubini duše mislio da se ovo nećedesiti. Gospodin Dodik ne dozvoljava svojim građanima da uživaju u koncertu koji su platili. Postigao je kontra efekat jer je koncert rasprodat dvadeset i kusur dana pre. Efekat bi bio da je uspeo da me ocrni kako je hteo pa bi ljudi onda vraćali karte, rekli bi kakav ovaj Lukas - napisao je Vuksanović, pa dodao:

Foto: Screenshot

- Još jednom ću da se izvinim iako nemam za šta, ali ja ću se izviniti publici u Banjaluci i samo da im poručim: "Videćemo se brzo, ne sekirajte se - poručio je Lukas.

Oglašavanje organizatora

Organizatori su danas na zvaničnoj Instagram stranici objavili saopštenje.

Foto: Printscreen

– Otkazujemo koncert Ace Lukasa koji je bio najavljen u sklopu našeg novogodišnjeg programa. Svim posetiocima bit će refundiran celokupan iznos. Način i proceduru refundacije objavit ćemo u toku dana na našim zvaničnim kanalima komunikacije – napisali su na Instagram stranici kluba.

Ponudio da peva besplatno u Sarajevu

Podsetimo, Aca Lukas ponudio je da besplatno peva na javnom dočeku Nove godine u Sarajevu. On je naglasio da je njegova želja da taj novac bude namenjen u humanitarsne svrhe.

Na društvenim mrežama već danima kruži predlog da pevač zabavi sve na trgu u Sarajevu u najluđoj noći, a on je sada dao komentar na to.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija

- Ja sam za, pod jednim uslovom, ali ovo najiskrenije. Ja sam vrlo transparentan - samo ako svi znaju i budu sigurni da ako budemo pevali za Novu godinu u Sarajevu nećemo uzeti jednu jedinu marku. To sam ponudio one godine - to kažem sad - rekao je Aca za Face televiziju i nastavio

- Ne postoji finansijski efekat koji će biti presudan da pevam za Novu godinu u Sarajevu, a imao bih želju iskreno da ti kažem. Znaš zašto? Zato što znam sa kojih će strana doći ljudi da slušaju to i znam da neće biti nijednog mrkog pogleda, nikakvog lošeg raspoloženja i da pokažemo konačno tim ljudima koji stalno prave i žele da žive na razdvajanjima da im pokažemo da su retro, prošlost. Pustite nas ljudi da živimo, mene pustite da pevam. To najbolje znam - poručio je.

Aca Lukas o slikanju sa Naserom Orićem: