"Follow Your Heart II", modna kolekcija duboko prožeta emocijom i ličnom pričom našeg poznatog dizajnera Bate Spasojevića sinoć je prikazana u toplini luksuznog ambijenta Kristalne dvorane hotela Hyatt Regency. Dugačija od svih do sada, stvarana iz srca u trenucima tišine i lične tragedije zbog gubitka majke, ova kolekcija provela je publiku kroz svet sećanja, ljubavi i unutrašnje snage, protkane u svaku nit komada koje je publika imala priliku da vidi. Modna ispovest Bate Spasojevića, kako je i sam više puta pred prikazivanje nove kolekcije naglasio, omaž je majci ali i svim ženama bez kojih naši životi danas ne bi bili ovakvi, ali istovremeno njegova vizija budućnosti.

Ovo je kolekcija mog srca. Posvetio sam je majci, ženi zahvaljujući kojoj sam napravio prve životne ali i modne korake. Prvi put sam sajam mode doživeo držeći nju za ruku. Naučila me je da stvaram bez straha, da verujem u sebe i da uvek pratim svoj put. I večeras, dok sam gledao modele kako oživljavaju moje komade na pisti, oca i sestru u publici, osećao sam da je i ona sa nama. "Follow Your Heart II" je moj način da joj još jednom kažem hvala - podelio je prve utiske posle izuzetno emotivne, ali pre svega uspešne, modne revije u prestonici. Izuzetno je ponosan i zahvalan publici koja je večeras bila uz njega.

Pažljivo sam pratio reakcije i poslušao prve kritike posle ove posebne večeri. Iskreno ću reći da su moja očekivanja prevaziđena, jer kada stvarate iz srca, uvek postoji doza straha da li će emocija, ideja i vizija koju nosite u sebi pronaći put do publike. Još jednom, veliko hvala svima koji su sinoć bili sa mnom - kaže Bata Spasojević. Modni dizajner koji decenijama već diktira trendov

e, ove sezone predstavio jedinstvenu sinergiju muške i ženske mode, u kojoj se snažne forme prepliću sa nežnim detaljima.

Dominantna crna boja, kao nosilac kolekcije, pažljivo birani materijali, teksture i siluete vratili su Spasojevića na temelje njegovog brenda INDIVIDUAL i prepoznatljivost koja se decenijama oslikava kroz smelost, hrabrost, originalnost i iskrenosti. Gudacki kvartet i izuzetna interpretacija Nevene Božović, koji su pratili modele na pisti, stvarajući snažan spoj mode i muzike, dodatno naglasio emotivnu težinu kolekcije. Posebno intimnu atmosferu, uprkos stotinama ljudi u publici stvorilo je Nevenino izvođenje pesme "Što te nema", tokom koje ni najjači nisu mogli da ne puste suzu. Crvenim tepihom prošetali su Mira Škorić, Djordje David, Sloba Radanović, Nenad Jovanović, Ivana Nikolić, Jelena Tomašević, Snežana Kopunović, Sladjana Mandić, Ivana Dudić, Ana Sakić, Vesna Jugović, Bojana Lazić, Tanja Radjenović, Tijana Stojisavljević, Stevan Radivojević, Petar Janošević, Mila Litvinjenko, Nemanja Antonić i mnogi drugi. Emocija, iskrenost, lepota i prefinjenost večeri spojile su se u jedinstveno iskustvo, koje je sudeći po reakcijama, ostavilo publiko bez daha.