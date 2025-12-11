Slušaj vest

Pevačica Maja Marijana imala je hitnu operaciju nakon nezgode koju je nedavno doživela, a sada se uspešno oporavila i nastavila da radi.Nakon preloma skočnog zgloba ponovo je došla u javnosti.

Maja je operisana zbog preloma skočnog zgloba na tri mesta, a zahvat je izvršen na Institutu za ortopediju "Banjica". Iako je mislila da je u pitanju sitnica, pokazalo se da je stvar mnogo ozbiljnija.

Početak godine za pevačicu Maju Marijanu bio je izuzetno težak. Nju je, naime, po povratku sa američke turneje dotukla vest o gubitku oca, a sada je progovorila o tome.  Foto: Printscreen HypeTV

Ona se sada pojavila prvi put u javnosti nakon dva meseca od operacije. Pevačica je došla na jedan događaj a kretala se otežano pomoću štaka.

Lice je sakrila ispod tamnih naočara i nosila je dugački, crni kaput, a nije izostao osmeh na licu.

Nakon operacije otkrila da je "umirala od bolova"

Pevačica je operisana je na Institutu za ortopediju "Banjica".

- Hvala na interesovanju, dobro sam, posvećena sam oporavku i da što pre stanem na noge. Nažalost, desio se prelom skočnog zgloba na tri mesta, operisao me je izuzetan ortoped doktor Zekić, na ortopediji Banjica, tako da sam sigurna da ću biti kao pre - kaže Maja Marijana.

Maja Marijana Foto: Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

- Maja se povredila 30. septembra. Umirala je od bolova i situacija nimalo nije bila bezazlena. U početku je mislila da nije ništa ozbiljno, ali kada je čula da mora na operaciju - šokirala se. Operisana je na Banjici pre nekoliko dana, tačnije 7. oktobra, i sve je prošlo u najboljem redu - rekao je izvor blizak Maji i dodao:

- Sada je čeka period odmora i oporavka kako bi povreda pravilno zarasla. Neće se pojavljivati neko vreme, već će odmarati kod kuće okružena najbližima.

