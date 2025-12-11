Slušaj vest

Pevačica Anabela Atijas prisetila se perioda dok je bila u braku sa Gagijem Đoganijem, a koliko je bilo teško i zašto se razvela najbolje su pokazale njene suze tokom priče. Ona je priznala da nikada nije bio tu za nju i porodicu i da je praktično sama odgajila decu.

Anabela i Gagi imaju dvoje dece,a ona je otkrla da je bilo i te kako teških situacija dok su Luna i Nina bile male. Pevačica je odlučila da preseče kada je shvatila da je u braku ostala sama.

- Shvatila sam da sa dvoje male dece idem sama jednosmernom ulicom i tada je puklo. One su počele da pate zajedno sa mnom i ja tada više nisam imala pravo da donosim odluke u svoje ime. On i sam kaže da nije bio tu za decu u to vreme. Taj Gagi koji je u tom momentu bio prisutan je ustvari bio odsutan. Imao je svoje probleme, to je bolest i ja to više ne osuđujem jer sam shvatila koliko je bilo teško oboleti od poroka. Bio je loše i možda je bolje što nije bio tu. Sreća pa je tu bila moja mama koja nije dala da mojoj deci nešto fali - rekla je Anabela.

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas i Slađa Delibašić Foto: Petar Aleksić

Prisetila se samog početka njihove saradnje, kada su izbacili pesmu "Samo u snu" dok je ona bila u Švedskoj.

- Gagi je imao umišljen scenario da će postati zvezda i napuniti Sava centar, ja sam tada bila iz fazona slušaj ga, nemamo hleb da jedemo i na kraju se sve desilo. Ja sam tada bila u Švedskoj izbeglica, nisam imala para i kada mi je poslao 5 hiljada maraka odmah sam otišla u kupovinu.

Najteže joj pada da govori o majci koja je ostala da živi u Švedskoj. Kako kaže, ona joj je "rak rana", a najgore od svega je što ne može da joj vrati ljubav i pažnju koju je ona njoj i njenoj deci pružila.

- Tek kada dođemo u neke godine shvatimo koliko nam roditelji fale, ona je sada tamo negde usamljena, a i ja sam. Mnogo mi fali, ona mi je rak rana. Ona neće da dođe u Beograd i sve je veže za Švedsku, ovde bi bila stranac - ispričala je Atijasova za "Šok tok".

Imala problem i sa sadašnjim suprugom

Pevačica Anabela Atijas je nakon razvoda od Gagija Đoganija i tri neuspele veze, započela romansu sa sadašnjim suprugom Andrejom Atijasom sa kojom je potom dobila i ćerku.

"Kad nisam želela muško da vidim, desio se on. Borio se najviše za mene i time me je osvojio", priča Anabela.

Ona se dotakla i trenutka kada je napustila Andreja zbog njegovih poroka, a sada je otkrila i pravi razlog zbog kojeg je to učinila.

1/5 Vidi galeriju Anabela i Andrej Atijas Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Blanki je imala tada pet godina. On je bio u mračnom periodu, mnogo je bio loše i naravno gledajući njega takvog, ja sam puno patila, nisam mogla da gledam više to samouništenje i više nisam znala kako da mu pomognem - priča Anabela u "Šok toku" i dodaje:

"Moj odlazak je bila najbolja odluka da se on probudi. I hvala mu na tome. I tad je pokazao koliko je ta ljubav jaka. Nas dvoje nismo imali toliki problem, koliko sam ja imala problem sa tim što on ima problem i što mora da radi na sebi. Nas dvoje nikada nismo varali jedno drugo. Nikada nije bilo treće osobe. To je jako kratko trajalo. Onog dana kada se on prijavio na lečenje, tražio od mene da mu budem podrška, tu je došlo do zbližavanja. I hvala Bogu on je zdrav, nikad bolje. On se tad probudio i poželeo da bude dobro - priča ona.

Kurir.rs/Blic

"Gagi i Anabela su tu, ali fali moj bivši":