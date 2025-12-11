Slušaj vest

Pevačica Marina Visković jedna je od najatraktivnijih na domaćoj javnoj sceni, a sada je sve iznenadila kada je otkrila kako se hrani.

Marina je odgovarala na pitanja pratilaca gde je govorila o strani ličnosti koju javnost nema prilike da vidi preko televizije.

Marina nije krila da je imala estetske operacije, a sada je u potpunosti zadovoljna izgledom zbog čega čak ne voli ni da se često šminka.

- Gde god da otputujem pomahnitalo kupujem šminku i imam sve što postoji, a ne volim da se šminkam i skoro nikada nisam našminkana osim kada pevam. Sebi sam stvarno najlepša bez ili sa minimalno šminke - napisala je Marina.

Nije tajna da Marina naporno vežba kako bi održala vitku figuru, a sada je sve iznenadila kada je rekla koje joj je omiljeno jelo.

- Sve mogu da jedem, ali tople sendviče posebno to me uvek vrati u detinjstvo - napisala je ona.

"Neću da vadim silikone"

Podsetimo, Marina je nedavno govorila o trendu da se vraća prirodan izgled.

- Primetila sam da su mnoge žene počele da vade silikona, a iskrena da budem, meni to ne predstavlja sferu interesovanja. Ne razmišljam o tome da na sebi bilo šta vadim, menjam ili premeštam. Zadovoljna sam svojim izgledom i neka tako i ostane - rekla je Marina jednom prilikom i dodala:

- Svako vreme naravno nosi neke trendove. Neka svako radi šta misli da mu treba i da mu pristaje. Više treba svakako da se volimo i podržavamo, nego da se mrzimo i osuđujemo. Ništa neću da menjam, ne zanima me da li me neko mrzi zbog toga.

