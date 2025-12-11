Slušaj vest

Pevačica Ivana Šašić nakon prevare koju je počinio njen suprug priznaje da mu je zahvalna jer je videla njegovo pravo lice.

- Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših - rekla je Ivana Šašić.

Ivana je jednom prilikom otkrila da prevaru koju je doživela od svog partnera nije mogla da predoseti i da je sve delovalo potpuno u redu.

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan – istakla je ona, a zatim dodala da li nakon toga može da veruje nekom muškarcu:

- Koju zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga.

Nedavno je iznela svoje mišljenje o ženama koje ostaju u brakovima iako znaju da ih partneri varaju.

- Ćute zbog svojih interesa. I onaj za koga nikada ne bi pomislili da vara ženu, dešava se da vara. Isto tako, ima i žena za koje nikada ne bi pomislio da varaju muževe, pa varaju, ali su tu iz nekih interesa svojih. Kada mi neko kaže „Ja sam sa njim zbog dece“, deca ne čuvaju brak i za njih i nije dobro da žive roditelji u lošem braku, jer ta deca sve čuju i sve vide. Ja sam za to, ako ne ide, ne ide, a kada se razvedeš, radi šta god hoćeš – rekla je Šašićeva.

