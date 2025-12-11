Mama je uvek za sve bila u pravu

- Danas je dan majki. Znam zašto sam baš tebe za mamu izabrala, za mene si najbolja mama na svetu baš takva kakva jesi. I sve što si govorila uvek si bila u pravu i sve što sam grešila bilo mi je neophodno kao lekcija i moj put kojim sam morala proći i kojim još uvek koračam. Ono što sam oduvek osećala i znala je da sve što si radila i radiš uvek je bilo iz bezuslovne ljubavi prema nas tri. Šta znači biti majka shvatila sam tek onda kada sam postala Hanina i Katjina mama. Za majčinstvo ne postoji priručnik, samo ljubav, osecaj. Shvatila sam i ono tvoje: ''Videćeš kada budeš imala svoju decu'', ali i 'Rodićeš ti jednu kao što si ti pa ćeš videti''...E rodila sam dve, dve svoje i savršene! Hvala ti mama. Volim te na svetu najviše. Tvoja srednja, najproblematičnija ćerka - napisala je Nataša.