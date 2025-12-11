Slušaj vest

Mira Bekvalac, majka muzičke zvezde Nataše Bekvalac, proslavlja 73. rođendan, a pevačicina ćerka, Hana Ikodinović, na mrežama je podelila trenutke sa porodične proslave.

Naime, Mirina unuka ju je snimila kako duva svećice, a uz snimak je baki čestitala javno divan dan.

- Srećan rođendan M - napisala je ona.

Majka Nataše Bekvalac proslavlja rođendan Foto: Printscreen Instagram

Nataša majci čestitala emotivnim rečima

Podsetimo, Nataša je majci emotivnim rečima čestitala rođendan.

- Mojoj mamici, mojoj kraljici, najdivnijoj mami i baki na svetu danas je rođendan. Mama - imenica koja nema zamenicu - napisala je ona.

Mama je uvek za sve bila u pravu

Inače, Nataša je jako vezana za majku koja joj je i najstroži kritičar. Ona je pre dve godine, na dan majki, istakla da je majka uvek bila u pravu za savete koje joj je davala.

- Danas je dan majki. Znam zašto sam baš tebe za mamu izabrala, za mene si najbolja mama na svetu baš takva kakva jesi. I sve što si govorila uvek si bila u pravu i sve što sam grešila bilo mi je neophodno kao lekcija i moj put kojim sam morala proći i kojim još uvek koračam. Ono što sam oduvek osećala i znala je da sve što si radila i radiš uvek je bilo iz bezuslovne ljubavi prema nas tri. Šta znači biti majka shvatila sam tek onda kada sam postala Hanina i Katjina mama. Za majčinstvo ne postoji priručnik, samo ljubav, osecaj. Shvatila sam i ono tvoje: ''Videćeš kada budeš imala svoju decu'', ali i 'Rodićeš ti jednu kao što si ti pa ćeš videti''...E rodila sam dve, dve svoje i savršene! Hvala ti mama. Volim te na svetu najviše. Tvoja srednja, najproblematičnija ćerka - napisala je Nataša.

Kurir.rs

