Ćerka Merime Njegomir, Ljubica Njegomir, požalila se na svom Tiktok profilu da ima problem oko kog mnogo brine.

Kako je navela, njena naslednica se razbolela i nikako ne može da skine temperaturu tri dana. Ona se oglasila na pomenutoj mreži, gde je objavila sliku sa majkom i požalila se da ima problem:

- Borba sa skidanjem visoke temperature Sonji traje od nedelje.. Ne pomaže voda, majko, ni lek - napisala je ona.

- Ni brufeni.. Primenjujem metodu mojih roditelja.. Sirće, obloge, tuširanje, krompir.. Kada krenem da kmečim u sebi jer sam neispavana i umorna, setim se da je moja majka ovo radila istovremeno meni, sestrama i bratu.. Jer kada se jedna razboli, do kraja dana svo četvoro smo bolesni. I kukamo i plačemo u isto vreme jer nećemo obloge, smrdi nam sirće i hladno nam je. Naravno, u različitim tonalitetima, radi dinamike. Beskrajno majko - napisala je Ljubica.

Ljubica otkrila detalje poslednjeg razgovora sa majkom

- Mama je uvek pomagala mladim talentima, ulagala je u njih i ostavila zavet čuvanja tradicionalne muzike. Zbog toga smo osnovali fondaciju, da se njeno delo nastavi. Prvi koncert Vidovdanska rukovet biće održan 27. juna u 20 časova, a novac od prodatih ulaznica ide u fond - rekla je ona i priznala kako se oseća.

- Kako koji dan. Vremenom nije lakše, teže je. Postajete svesni da se to desilo. Jedino naučite da je to surova realnost, učite da živite s tom rupom. Nije praznina, nego rupa, fizički boli. Ćutim tada. Razne faze prolaze, tuga, neverovanje, ignorisanje - ispričala je Ljubica.

- Kao da ne poznajem tu osobu koja je umrla. Sad sam u nekoj fazi negiranja. Nisam mogla da zamislim stepen te grozote. Ona bi na moje plakanje rekla: "Nemoj da se glupiraš, Ljubice, dobro sam'" - rekala je Merimina ćerka i otkrila kako je izgledao njihov poslednji razgovor.

- Ne znam ni kako su izgledali ti dani, ni da je bio poslednji susret. Od septembra do novembra smo u lavirintu. Od ujutru do uveče se menjalo. Nismo verovali da će umreti. Mislili smo - samo da se izvuče. Samo odjednom ode žena... - kaže ona i dodaje:

- Ona je mene zvala i posle sat vremena pala u komu. Pozdravila se kao da je znala. Da sam bar ja znala. Koliko puta sam se za glupost naljutila na nju. Sad razmišljam, javila bih joj se, makar da mi održi predavanje.

Ispričala je i da dugo nije mogla da sluša mamin glas, a jedna glasovna poruka ju je slomila.

- Nisam mogla da slušam njene pesme dva meseca. Pre nekoliko dana sam ih slušala. Ali ne mogu da slušam kako priča u emisijama. Imam glasovne poruke, nema šanse... Jednu sam čula i bilo mi je teško - rekla je Ljubica za Kurir.

