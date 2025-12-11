Slušaj vest

Pevač i rijaliti učesnik Mirko Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, svojevremeno je kupio ogromno imanje i kuću u blizini Fruške gore.

Rešen da ispuni želju ćerke Sare i da realizuje njenu ideju, Mića je pazario imanje na jednoj od naših najlepših planina.

Kuća stara 180 godina

- To je raj na zemlji! Nalazi se u jednom selu u podnožju Fruške gore, radi se o ogromnom imanju i kući staroj oko 180 godina, ali je dobro očuvana. U toku je pravna faza, a celu tu priču sam prepustio poznatom pravniku, kako bih bio miran da će sve biti u najboljem redu. Zatim će krenuti radovi, bazen, letnjikovac i sve ostalo što je potrebno za potpuno uživanje - rekao je Lepi Mića 2020. godine, pa dodao:

- To je ideja moje ćerke, njena je priča, ja odrađujem samo neke tehničke stvari. Ali biće mesto za zajedničko uživanje - dodao je Mića, a nije mogao da sakrije svoje zadovoljstvo zbog kupovine.

"Možeš da ga kupiš za 1 euro"

Podsetimo, Vladimir Tomović bez dlake na jeziku govorio je o rijalitiju, svom učešću, ali i Lepom Mići koji je svih devet sezona jedan od aktuelnih učesnika.

- Teško šta gadnije i bez kičme može da hoda zemaljskom kuglom, a ne rijalitijem. Tebi i meni je sve oprošteno. Bila si devojčica sa 20 i kusur godina, pogrešiš, pa šta ćemo sad? Ali čovek od 70 godina da gleda kako uđe, da udara nisko, da tamo brišu pod sa njim, ne priliči svim ljudima različitih starosnih doba isto. Pokaži malo stava, hrabrosti. Užasne stvari je radio u tom rijalitiju, takvi tipovi kao on... Sve ih stavljam u isti koš, možeš da ga kupiš za jedan evro. Čuo sam da je i takav napolju, da živi kao pacov - govorio je Tomović u "Bunkeru".

